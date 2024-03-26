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Haberler > Spor > Fenerbahçe o ligde oynamak istiyor! Bu iddia çok konuşulacak! Trabzonspor maçı sonrası ligden çekilme gündeme gelmişti

Fenerbahçe o ligde oynamak istiyor! Bu iddia çok konuşulacak! Trabzonspor maçı sonrası ligden çekilme gündeme gelmişti

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Fenerbahçe o ligde oynamak istiyor! Bu iddia çok konuşulacak! Trabzonspor maçı sonrası ligden çekilme gündeme gelmişti

Spor Haberleri

Olaylı Trabzonspor maçı sonrası, Süper Lig'den çekilme olasılığını konuşacak olan Fenerbahçe hakkında Avrupa basınında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte sarı-lacivertlilerin oynamak istediği iddia edilen o lig ve haberin detayları.

Süper Lig'in 30.haftasında oynanan ve olaylara sahne olan Trabzonspor maçı sonrası Fenerbahçe resmi bir basın açıklamasıyla, takımı Süper Lig'den çekilmesi durumunun konuşulacağını duyurmuştu.

2 Nisan'da toplanacak kurulun ligden çekilme kararı merak edilirken, Fransız basınında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

FRANSA LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYOR

Foot Mercato'nun haberine göre; 2 Nisan'da ligden çekilme kararı almayı düşünen Fenerbahçe, Fransa Ligue 1'de yer almak istiyor.

Fenerbahçe o ligde oynamak istiyor! Bu iddia çok konuşulacak! Trabzonspor maçı sonrası ligden çekilme gündeme gelmişti - 1. Resim

Haberin devamında Fenerbahçe'nin ligden çekilme olasılığında Ligue 1'ün yanı sıra Serie A, La Liga, Eredivisie ve Pro League'in de ihtimaller dahilinde olduğu belirtildi. 

Konuya dair henüz bir resmi açıklama ise henüz yapılmış değil. 

Düzenleyen:  - Spor
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