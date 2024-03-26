İşte olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri! Tam 15 isim listede

Düzenleyen: Songül Soysal 26 Mart 2024 10:02 - Güncelleme: 26 Mart 2024 10:16 - Güncelleme:

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Süper Lig'in 30.haftasında oynanan ve istenmeyen görüntülere sahne olan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin PFDK sevklerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun bugün açıklama yapması beklenirken, iki kulüpten kimlerin sevk edileceği de ortaya çıktı.