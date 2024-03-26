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Haberler > Spor > İşte olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri! Tam 15 isim listede

İşte olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri! Tam 15 isim listede

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İşte olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri! Tam 15 isim listede

Spor Haberleri

Süper Lig'in 30.haftasında oynanan ve istenmeyen görüntülere sahne olan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin PFDK sevklerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun bugün açıklama yapması beklenirken, iki kulüpten kimlerin sevk edileceği de ortaya çıktı.

17 Mart Pazar günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide yaşanan olaylar gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Maçta yaşanan olaylar Avrupa basınında da geniş yankı bulmuştu.

KİM, NE KADAR CEZA ALACAK? 

Yaşanan olaylar sonrası gözler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun vereceği karardaydı. PFDK'nın bugün sevkleri açıklaması beklenirken, listede yer alan isimlerde ortaya çıktı.

15 İSİM SEVK EDİLECEK

Fanatik'in haberine göre; iki kulübün yanı sıra 15 civarında oyuncu, teknik kadro çalışanı ve kulüp personeli yazılan raporlarda yer alıyor. 

İşte olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri! Tam 15 isim listede - 1. Resim

İŞTE O İSİMLER

O sevklerde yer alması beklenen isimler ise şöyle; 

Egemen Korkmaz

Muhammed Taha Tepe

Osayi Samuel

Jaden Oosterwolde

İrfan Can Eğribayat

Batshuayi

Furkan Onur Akyüz

Fenerbahçe ve Trabzonspor akredite kulüp personelleri

Düzenleyen:  - Spor
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