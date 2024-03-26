İşte olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri! Tam 15 isim listede
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Süper Lig'in 30.haftasında oynanan ve istenmeyen görüntülere sahne olan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin PFDK sevklerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun bugün açıklama yapması beklenirken, iki kulüpten kimlerin sevk edileceği de ortaya çıktı.
17 Mart Pazar günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide yaşanan olaylar gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Maçta yaşanan olaylar Avrupa basınında da geniş yankı bulmuştu.
KİM, NE KADAR CEZA ALACAK?
Yaşanan olaylar sonrası gözler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun vereceği karardaydı. PFDK'nın bugün sevkleri açıklaması beklenirken, listede yer alan isimlerde ortaya çıktı.
15 İSİM SEVK EDİLECEK
Fanatik'in haberine göre; iki kulübün yanı sıra 15 civarında oyuncu, teknik kadro çalışanı ve kulüp personeli yazılan raporlarda yer alıyor.
İŞTE O İSİMLER
O sevklerde yer alması beklenen isimler ise şöyle;
Egemen Korkmaz
Muhammed Taha Tepe
Osayi Samuel
Jaden Oosterwolde
İrfan Can Eğribayat
Batshuayi
Furkan Onur Akyüz
Fenerbahçe ve Trabzonspor akredite kulüp personelleri