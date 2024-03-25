Fenerbahçeli Osayi-Samuel olaylı Trabzonspor maçı sonrası ilk kez konuştu! O da aynı şeyi söyledi

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin yankıları dinmezken, maskeli taraftarlar birbirlerine girdikleri görüntülerle gecenin en çok konuşulan anlarından birine imzasını atan Bright Osayi-Samuel sessizliğini bozdu.

Süper Lig'in 30.haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar hala gündemde. Maç içinde sahaya atılan yabancı maddelerle başlayan olaylar, maçın bitiş düdüğüyle sahaya atlayan taraftarların, sarı-lacivertli futbolculara saldırmasıyla büyümüştü. Kimin ne kadar ceza alacağı hala merak konusu.

İLK KEZ KONUŞTU

Maçta yaşananlar hakkında sessizliğini bozan isimlerden biri de Bright Osayi-Samuel oldu. Ülkesinde yayın yapan Brila TV'ye konuşan Osayi-Samuel'in yaptığı açıklamalar sosyal medyada geniş yankı bulduç

"LIVAKOVIC DARBE ALDI HAKEM MAÇI DURDURMADI"

Her şeyin maçın bitiminden önce başladığını söyleyen Osayi-Samuel, takım arkadaşı Livakovic'in darbe alıp yaralandığı anda hakemin maçı durdurumadığını, o esnada Trabzonspor'un gol attığını ve bu anın onun için bir kırılma noktası olduğunu söyledi.

ODA 'BIÇAK VAR' DEDİ

Daha önce İsmail Kartal'ın da "Ellerinde bıçaklar" vardı dediği taraftarlar hakkında aynı ifadeleri kullanan Osayi-Samuel "Bir şekilde maçı kazanmayı başardık, çünkü çok iyi oyuncularımız var. Yolumuza birçok engel koymaya çalışsalar da yine de kazanmanın bir yolunu bulduk. 3-2 kazandık. Açıkçası, Türkiye'de çoğu takım sahanın ortasında kutlama yapmayı sever. Biz de öyle yaptık. Evimizde tek maç kaybettik ve o da Trabzonspor'a karşıydı, onlar da sahanın ortasında sevindi. Ortada kutlama yaptılar. Orada hiçbir şey olmadı. Biz sahanın ortasında sevinince, bazı taraftarlar sahaya girmeye çalıştı, ellerinde bıçaklar vardı ve takıma saldırmaya çalıştılar." dedi.

"BU NASIL NEFSİ MÜDAFAA OLMAZ"

Yaptıklarının nefsi müdafaa olduğunu savunana Osayi-Samuel "Bazı insanlar yaptıklarımın nefsi müdafaa olmadığını söylüyor. Biri size elinde bir bıçakla geliyorsa bu nasıl nefsi müdafaa olmaz! Tribünlerden çıkıp sahaya geliyorlar. Sadece takımımı ve arkadaşlarımı savunmak zorundaydım. Daha önce hiç yaşamadığım bir durumdu. Çok korkutucuydu." ifadelerini kullandı.

"ARKADAŞLARIMI SAVUNMAK ZORUNDAYDIM"

Yaptıklarının adrenalinden kaynaklandığını söyleyen Osayi-Samuel "Takım arkadaşlarımın birçoğu soyunma odasına kesikler ve morluklarla geliyordu. Bir futbol sahasında bu nasıl mümkün olabilir. Asla anlayamıyorum. Bazı takım arkadaşlarımın çok korktukları gözlerinden okunuyordu. Ben sadece takımımı savunmak zorundaydım. Çünkü herkes buna karşı duramaz. Yaptığım sadece buydu. Sanırım yaptıklarım adrenalinden de kaynaklanıyordu. İlk dakikadan itibaren bize cisimler fırlattıklarını bildiğim için içimde bir huzursuzluk vardı. Sadece ben değildim, arkadaşlarını savunmak için mücadele eden başka takım arkadaşlarım da vardı." diyerek sözlerini sonlandırdı.