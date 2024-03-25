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Haberler > Spor > Fenerbahçe'den flaş Süper Kupa kararı! Erteleme talebi Galatasaray ve TFF'den kabul görmeyen Kanarya maça çıkmak istemiyor

Fenerbahçe'den flaş Süper Kupa kararı! Erteleme talebi Galatasaray ve TFF'den kabul görmeyen Kanarya maça çıkmak istemiyor

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Fenerbahçe&#039;den flaş Süper Kupa kararı! Erteleme talebi Galatasaray ve TFF&#039;den kabul görmeyen Kanarya maça çıkmak istemiyor

Spor Haberleri

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa krizi giderek büyüyor. Riyad'da yaşanan olaylar sonrası 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanması planlanan Süper Kupa için sarı-lacivertliler sıkışık fikstürleri nedeniyle bir kez daha erteleme talebinde bulunmuştu. Ancak bu istek onaylanmamıştı. Bu yaşananların ardından Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa finali yaşanan kriz nedeniyle oynanmamış ve 7 Nisan'a ertelenmişti. Ancak UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale kalan Fenerbahçe, sıkışık maç takvimi nedeniyle karşılaşmasının ertelenmesini talep etmişti. Bu talep Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Galatasaray cephesinden kabul görmemişti.

TFF yaptığı açıklamada, maçın kararlaştırıldığı gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21:30'da Şanlıurfa'da oynanacağını açıklamıştı. Bu açıklama sonrası sarı-lacivertli camia hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den flaş Süper Kupa kararı! Erteleme talebi Galatasaray ve TFF'den kabul görmeyen Kanarya maça çıkmak istemiyor - 1. Resim

FENERBAHÇE MAÇA ÇIKMAYACAK MI? 

Önceki gün flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Fenerbahçe, Süper Kupa finaline çıkmayabilir. Ancak iddianın üzerine gelen haberlere göre sarı-lacivertliler şimdilik 2 seçeneği tartışıyor. Bu şıklar arasında şimdilik A takımla Urfa’ya gitme şıkkı olmadığı iddia edildi.

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Fenerbahçe 3 Nisan'da Adana Demir deplasmanına, 4 gün sonra Galatasaray ile Süper Kupa maçına, 4 gün sonra UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos ile deplasmanına çıkacak. Bu sıkışık fikstür üzerine sarı-lacivertlilerin, Süper Kupa maçına yedek kadroyla çıkacağı iddia ediliyor. 

Düzenleyen:  - Spor
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