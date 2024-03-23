Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > TFF'den Süper Kupa açıklaması! Tarih belli oldu

TFF'den Süper Kupa açıklaması! Tarih belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TFF&#039;den Süper Kupa açıklaması! Tarih belli oldu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TFF, Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını açıkladı.

TFF, Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını açıkladı.

Detaylar birazdan...

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'nin 'ligden çekilme' kararının ateşi Türkiye'yi sarar! Bedeli çok ağır olur - SporBedeli çok ağır olurSkor kötü, oyun iyi! Özel maçta Macaristan'a vurulduk - SporSkor kötü, oyun iyiAttila Szalai'den Türkçe röportaj! Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini açıkladı - SporAttila Szalai'den Türkçe röportajMontella oyundan memnun! 'Üzüldüğümüz tek şey skor' - SporMontella oyundan memnun! 'Üzüldüğümüz tek şey skor'Milli Takım'dan tatsız prova! Macaristan'a tek gol yetti - SporMilli Takım'dan tatsız prova!Vicenzo Montella'dan Semih Kılıçsoy cevabı! 'Problem yokken oluşturmak istiyormuşuz gibi hissediyorum' - SporVicenzo Montella'dan Semih Kılıçsoy cevabı! 'Problem yokken oluşturmak istiyormuşuz gibi hissediyorum'A Milli Takım'ın Macaristan maçı ilk 11'i belli oldu - SporA Milli Takım'ın Macaristan maçı ilk 11'i belli olduBarcelona'da Xavi belirsizliği sürüyor! 'Takımda kalmasını isterim' - SporBarcelona'da Xavi belirsizliği sürüyor! 'Takımda kalmasını isterim'Santos'tan Gedson'a hücum emri! Ofansif aksiyonlarda yer almasını istedi - SporSantos'tan Gedson'a hücum emri! Ofansif aksiyonlarda yer almasını istediGalatasaray yöneticisi İcardi transferi hakkında konuştu! 'Her şey olabilir' - SporGalatasaray yöneticisi İcardi transferi hakkında konuştu! 'Her şey olabilir'
Sonraki Haber Yükleniyor...