TFF'den Süper Kupa açıklaması! Tarih belli oldu
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
TFF, Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını açıkladı.
TFF, Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını açıkladı.
Detaylar birazdan...
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi