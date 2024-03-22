Fenerbahçe'den 18'lik forvete kanca! Piyasa değeri 10 milyon euro! Gelirse Kanarya'nın kafası rahat

Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren, son dönemde de Trabzonspor derbisinde yaşanan olaylar nedeniyle çok konuşulan Fenerbahçe'de, bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda sarı-lacivertlilerin 18 yaşındaki genç forveti listesine aldığı iddia edildi. İşte haberin detayları...

Süper Lig'de Galatasaray'la şampiyonluk yarışı içerisinde olan Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor... Süper Lig'in 30.haftasında Fenerbahçe deplasmanında yaşanan olayların karmaşasını yaşayan sarı-lacivertlilerin gündem ayrıca ligden çekilme kararı da söz konusu.

Bir yanda bu gelişmeler yaşansa da yönetim transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu doğrultuda Kanarya'nın listesindeki isimlerden biri ortaya çıktı.

18'LİK FORVETE KANCA

tv100'ün haberine göre, sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan isimlerden birinin de Emre Tezgel olduğu iddia edildi. Ara transfer döneminde Stoke City'den MK Dons'a kiralanan Emre Tezgel, 19 yaş altı kategorisinde Türk Milli Takımı'nı seçmişti.

Fenerbahçe'nin öncelikli listesinde yer alan Tezgel'in, sarı-lacivertlilere gelmesi halinde uzun bir süre forvet sıkıntısı yaşamayacağı belirtiliyor. Transfermarkt verilerine göre piyasa değer 10 milyon euro olan 2005 doğumlu oyuncu, bu sezon 16 maçta 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı.