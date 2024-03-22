Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > Galatasaray yöneticisi İcardi transferi hakkında konuştu! 'Her şey olabilir'

Galatasaray yöneticisi İcardi transferi hakkında konuştu! 'Her şey olabilir'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray yöneticisi İcardi transferi hakkında konuştu! &#039;Her şey olabilir&#039;

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın yıldızı İcardi, dünya devlerinin radarına girdi. Yıldız futbolcunun ismi İtalya'nın köklü ekiplerinden Milan ile anılıyor. Galatasaray Yöneticisi Nihat Kırmızı, İcardi ile ilgili açıklamalar yaptı.

Galatasaray'ın Arjantinli süper yıldızı Mauro İcardi hakkında son günlerde çıkan transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Tangocu, sarı kırmızılı forma altında 64 maçta 65 gole etki etti ve geçen sene kazanılan şampiyonlukta başrol oynadı. Bu sezon Galatasaray'da 38 maçta forma giyen yıldız oyuncu 23 gol atarken, 11 asist yaptı. Bu performansının ardından İcardi'nin ismi dünya devleriyle anılmaya başladı. Arjantinli yıldızın daha önce gol krallığı yaşadığı İtalya Serie A ekiplerinden Milan, yıldız futbolcunun peşine düştü.

Galatasaray yöneticisi İcardi transferi hakkında konuştu! 'Her şey olabilir' - 1. Resim

HER ŞEY OLABİLİR

Galatasaray Yöneticisi Nihat Kırmızı, Radyospor'a İcardi hakkında açıklamalarda bulundu. Kırmızı şu ifadeleri kullandı:

Nihat Kırmızı, "8 haftamız kaldı, İcardi de tüm oyuncularımız gibi çok önemli bir oyuncumuz. Kendisi burada ve Galatasaray'da çok mutlu. Sosyal medyada da paylaşıyor bunu. Futbolda dün, bugün ve yarın yoktur, her şey olabilir. Ama Icardi dahil tüm oyuncularımızla transferle ilgili bir şey konuşmuyoruz. Süper kupa maçı dahil son 9 maçımız kaldı. Kimsenin transferle kafasını karıştırmak istemiyoruz" dedi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Segio Oliveira'nın affedilmesinde Mertens etkisi! Belçikalı konuştu Portekizli geri adım attı - SporSegio Oliveira'nın affedilmesinde Mertens etkisi! Belçikalı konuştu Portekizli geri adım attıReal Madrid yılın transferi için geri sayıma geçti! Liverpool'un yıldızı La Liga yolunda - SporReal Madrid yılın transferi için geri sayıma geçti! Liverpool'un yıldızı La Liga yolundaPep Guardiola'nın yeni prensi Süper Lig'den! Milli Takım'dan gönderildi ama Avrupa'nın gözdesi Semih Kılıçsoy - SporGuardiola'nın prensi Süper Lig'denKerem Aktürkoğlu hayalini açıkladı! Galatasaraylı taraftarları şaşırtan açıklama - SporKerem Aktürkoğlu hayalini açıkladı! Galatasaraylı taraftarları şaşırtan açıklamaFormula 1 2024 sezonunda rekabet Avustralya Grand Prix'siyle devam ediyor! - Sporİşte takımlar ve pilotlar sıralamasıSüper Lig'de 31.hafta programı açıklandı! Maçların günü ve saat değişti! İşte nedeni - SporMaçların günü ve saat değiştiUğurcan Çakır'ın kaderini Liverpool belirledi! Galatasaray derken adresi bambaşka bir takım oldu! Trabzonspor'un kapısını çalacaklar - SporTrabzonspor'un kapısını çalacaklarFeyyaz Uçar tüm gerçekleri açıkladı: Semih Kılıçsoy ağlamaklı halde beni aradı, çok mutsuzdu - Spor'Ağlamaklı beni aradı, çok mutsuz olduğunu söyledi'Fenerbahçe'den 18'lik forvete kanca! Piyasa değeri 10 milyon euro! Gelirse Kanarya'nın kafası rahat - SporFenerbahçe'den 18'lik forvete kancaReal Madrid'de Arda Güler çılgınlığı! Türk yıldız, Vinicius Jr ve Bellingham'ı geride bıraktı - SporReal Madrid'de Arda Güler çılgınlığı! Türk yıldız, Vinicius Jr ve Bellingham'ı geride bıraktı
Sonraki Haber Yükleniyor...