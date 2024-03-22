Galatasaray yöneticisi İcardi transferi hakkında konuştu! 'Her şey olabilir'

Galatasaray'ın yıldızı İcardi, dünya devlerinin radarına girdi. Yıldız futbolcunun ismi İtalya'nın köklü ekiplerinden Milan ile anılıyor. Galatasaray Yöneticisi Nihat Kırmızı, İcardi ile ilgili açıklamalar yaptı.

Galatasaray'ın Arjantinli süper yıldızı Mauro İcardi hakkında son günlerde çıkan transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Tangocu, sarı kırmızılı forma altında 64 maçta 65 gole etki etti ve geçen sene kazanılan şampiyonlukta başrol oynadı. Bu sezon Galatasaray'da 38 maçta forma giyen yıldız oyuncu 23 gol atarken, 11 asist yaptı. Bu performansının ardından İcardi'nin ismi dünya devleriyle anılmaya başladı. Arjantinli yıldızın daha önce gol krallığı yaşadığı İtalya Serie A ekiplerinden Milan, yıldız futbolcunun peşine düştü.

HER ŞEY OLABİLİR

Galatasaray Yöneticisi Nihat Kırmızı, Radyospor'a İcardi hakkında açıklamalarda bulundu. Kırmızı şu ifadeleri kullandı:

Nihat Kırmızı, "8 haftamız kaldı, İcardi de tüm oyuncularımız gibi çok önemli bir oyuncumuz. Kendisi burada ve Galatasaray'da çok mutlu. Sosyal medyada da paylaşıyor bunu. Futbolda dün, bugün ve yarın yoktur, her şey olabilir. Ama Icardi dahil tüm oyuncularımızla transferle ilgili bir şey konuşmuyoruz. Süper kupa maçı dahil son 9 maçımız kaldı. Kimsenin transferle kafasını karıştırmak istemiyoruz" dedi.