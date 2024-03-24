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Haberler > Spor > Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı neden ertelenmedi? Perde arkası ortaya çıktı meğer...

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı neden ertelenmedi? Perde arkası ortaya çıktı meğer...

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Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı neden ertelenmedi? Perde arkası ortaya çıktı meğer...

Spor Haberleri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı basın toplantısında sıkışık fikstür nedeniyle Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçının ertelenmesini talep edeceklerini söylemiş, bu talep Galatasaray cephesinden kabul görmemişti. Süper Kupa finalinin ne zaman oynanacağını dair belirsizlik önceki gün Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasıyla son bulmuştu. Kupa maçı, daha önce açıklandığı gibi 7 Nisan günü oynanacak. Peki Fenerbahçe'nin erteleme başvurusuyla başlayan bu süreçte neler yaşandı?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa finalinin tarihine dair belirsizlik önceki gün Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamayla son buldu. Kupa maçı daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan günü Şanlıurfa'da oynanacak. Peki Süper Kupa neden ertelenmedi? İşte perde arkasında yaşananlar. 

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen Fenerbahçe 11 ve 18 Nisan tarihlerinde OIympiakos ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler sıkışık fikstür nedeniyle daha önce Riyad'da krize yol açan ve 7 Nisan'a ertelenen Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finalinin ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu. 

TFF TARİHİ DEĞİŞTİRMEDİ

Fenerbahçe'nin bu başvurusu, Galatasaray'dan olumlu geri dönüş almamıştı. Tarih konusundaki belirsizliğe TFF son noktayı önceki gün koymuştu. Yapılan açıklamada "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı neden ertelenmedi? Perde arkası ortaya çıktı meğer... - 1. Resim

KUPA MAÇI NEDEN ERTELENMEDİ?

Riyad'daki kriz sonrası ertelenen Süper Kupa maçı için 7 Nisan günü, iki takımın da onayıyla belirlenmişti. Ancak sarı-lacivertlilerin Avrupa macerası planı değiştirdi. Peki Süper Kupa finali neden ertelenmedi?

Hürriyet'in haberine göre; bunun tek nedeni uygun bir tarih bulunanaması. FF Yönetim Kurulu, yoğun takvim içinde Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları da göz önünde bulundurulunca alternatif bir tarih bulamadı.

Ayrıca kararda Galatasaray cephesinin de görüşü alındı. Sarı-kırmızılıların tarih değişikliğine sıcak bakmaması da bir diğer belirleyici etken oldu. 

Düzenleyen:  - Spor
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