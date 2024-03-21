TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den açıklama! Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi yeniden ertelendi mi?

Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi ertelendi mi, iptal mi oldu, sorusuna cevap aranıyor. Yılan hikayesine dönen Süper Kupa maçının yeniden ertelenmesi gündeme geldi. Mehmet Büyükekşi’den Süper Kupa açıklaması geldi. 7 Nisan’da oynanması planlanan Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı hangi tarihte olacak? İşte o açıklama...

Süper Kupa maçının ertelenmesi için Fenerbahçe'den bir talep geldi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa maçı hakkında konuştu. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa derbisi tekrardan ertelenir mi? Süper kupa maçı ertelendi mi? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı ne zaman oynanacak?

GS - FB SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa karşılaşması iptal edilmişti. Adeta yılan hikayesine dönen maç hakkında yeni tarih 7 Nisan oldu. Ardından ise Süper Kupa maçının ertelenmesi için Fenerbahçe'den bir talep daha geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 7 Nisan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının ertelenmesi için Fenerbahçe'den bir talep geldiğini açıkladı.

Büyükekşi "Süper Kupa için Fenerbahçe'den bir talep geldi, değerlendiriyoruz. Şu anda 6 Nisan tarihi söz konusu değil." dedi.

SÜPER KUPA MAÇI HANGİ TARİHTE?

Değişiklik yaşanmadığı takdirde Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa final maçı 7 Nisan 2024 Pazar günü Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda saat 21.30'da yapılacak.