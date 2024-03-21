TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den açıklama! Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi yeniden ertelendi mi?
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Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi ertelendi mi, iptal mi oldu, sorusuna cevap aranıyor. Yılan hikayesine dönen Süper Kupa maçının yeniden ertelenmesi gündeme geldi. Mehmet Büyükekşi’den Süper Kupa açıklaması geldi. 7 Nisan’da oynanması planlanan Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı hangi tarihte olacak? İşte o açıklama...
Süper Kupa maçının ertelenmesi için Fenerbahçe'den bir talep geldi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa maçı hakkında konuştu. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa derbisi tekrardan ertelenir mi? Süper kupa maçı ertelendi mi? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı ne zaman oynanacak?
GS - FB SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa karşılaşması iptal edilmişti. Adeta yılan hikayesine dönen maç hakkında yeni tarih 7 Nisan oldu. Ardından ise Süper Kupa maçının ertelenmesi için Fenerbahçe'den bir talep daha geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 7 Nisan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının ertelenmesi için Fenerbahçe'den bir talep geldiğini açıkladı.
Büyükekşi "Süper Kupa için Fenerbahçe'den bir talep geldi, değerlendiriyoruz. Şu anda 6 Nisan tarihi söz konusu değil." dedi.
SÜPER KUPA MAÇI HANGİ TARİHTE?
Değişiklik yaşanmadığı takdirde Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa final maçı 7 Nisan 2024 Pazar günü Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda saat 21.30'da yapılacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi