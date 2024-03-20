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Haberler > Spor > Beşiktaş'tan Süper Kupa açıklaması! 'Şerefimizle mücadele vereceğiz'

Beşiktaş'tan Süper Kupa açıklaması! 'Şerefimizle mücadele vereceğiz'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, 2010-2011'de oynanması gereken Süper Kupa Finali ile ilgili açıklama yayınladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "bir kez daha belirtmek isteriz ki, yıllardır beklediğimiz 2010-2011 Sezonu Süper Kupa final maçını oynamak Beşiktaş’ın hakkıdır. " ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş, 2010-2011 sezonunda oynanması gereken ancak 3 Temmuz süreci sebebiyle oynanamayan Beşiktaş-Fenerbahçe Süper Kupa Finali ile ilgili açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar, 2010-2011 sezonunda oynanması gereken Süper Kupa finalini oynamalarının hakları olduğunu belirtti.

MÜZEMİZDE TEK BİR HARAM KUPA YOKTUR

İşte Beşiktaş'ın açıklaması; "Müzemizde tek bir haram kupa yoktur. Beşiktaş JK olarak siyasetle aramıza hep mesafe koyarak tüm siyasi partilere eşit durmayı başarmış onurlu bir geçmişe sahibiz. Siyasi ikballeri doğrultusunda kulübümüzü tehlikeli polemiklere çekmeye çalışanlara bu fırsatı tanımayacağız. Kulübümüzle ilgili yapılan isnadın hiçbir maddi ve hukuki dayanağı yoktur. Önemine binaen belirtmek isteriz ki bu söyleme sebebiyet verenler yapmış oldukları kumpasın bedelini yüce Türk yargısı önünde sanık sıfatıyla yargılanmak suretiyle ödemektedirler. Bu yargılama neticesinde alacakları cezalarla şanlı tarihimizi lekelemek isteyenleri kamuoyu, tüm çıplaklığı ile öğrenecektir. Esasen kulübümüzü siyasete alet ederek isnatta bulunulması bir suç olup, bu haksız ve hukuka aykırı isnatlar sebebiyle her türlü hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır. Bir kez daha belirtmek isteriz ki, yıllardır beklediğimiz 2010-2011 Sezonu Süper Kupa final maçını oynamak Beşiktaş’ın hakkıdır. Herkes bilmelidir ki, o kupayı almak için sahaya çıkıp her zaman olduğu gibi şerefimizle mücadele vereceğiz."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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