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Haberler > Spor > TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması! Süper Kupa finali ne zaman oynanacak?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması! Süper Kupa finali ne zaman oynanacak?

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi&#039;den Süper Kupa açıklaması! Süper Kupa finali ne zaman oynanacak?

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe ile Galatasaray arasına oynanacak olan Süper Kupa'nın tarihi konusunda açıklama yaptı. Büyükekşi, sarı-lacivertlilerin sıkışık fikstür yüzünden bir başvuruda bulunduğunu belirtti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında, Fenerbahçe'nin sıkışık fikstür nedeniyle, Galatasaray ile 7 Nisan'da oynayacakları Süper Kupa finali içine erteleme talebinde bulunacaklarını duyurmuştu. Bu konuda kararın ne olacağı merak edilirken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'den bir açıklama geldi.

"FENERBAHÇE BİR BAŞVURUDA BULUNDU"

Büyükekşi, Süper Kupa maçının ertelenmesi için Fenerbahçe'den bir talep geldiğini söyledi. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa maçının 6 Nisan'a alınıp alınmadığı sorusa cevap veren Büyükekşi şu ifadeleri kullandı:

"6 Nisan doğru değil. Fenerbahçe'den böyle bir talep geldi. Değerlendiriyoruz" 

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

Ali Koç'un 'Erteleme talebi' açıklaması, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e de sorulmuştu. Özbek, konu hakkında şöyle konuşmuştu:

"TFF bir tarih açıkladı. 7 Nisan'da, Urfa'da oynanacak. Bütün hazırlıklar da buna göre yapıldı. Urfalı arkadaşlar da 'Bekliyoruz' diye açıkladı. Son derece heyecanlılar. Bundan sonraki gelişmeler TFF'nin inisiyatifindedir. Kulübüme iletilmiş herhangi bir çağrı yoktur. Bize iletilen, 7 Nisan'da oynanacağı şeklindedir. Galatasaray'ın bir yönetimi var, böyle bir talep geldiğinde değerlendirme yapılacaktır. TFF, bunu Galatasaray'a sorarken gerekçesiyle soracaktır. Ne kadar uygun ve adil olduğuyla ilgili değerlendirme yapılacak."

 

Düzenleyen:  - Spor
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