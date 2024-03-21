Hollanda'da Trabzonspor-Fenerbahçe kavgası! Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder'den flaş yorum: "Trabzon'da böyle sevinemezsin"

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar, Avrupa basınında da geniş yankı buluyor. Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder ve eski futbolcu Andy van der Meyde, Hollanda'da bir televizyon kanalında, derbideki olayları konuşurken tartıştı. İşte yaşananlar.

Süper Lig'in 30.haftasında oynana Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylar gündemdeki yerini koruyor. Hem Türkiye hem de Avrupa basınında da yankı bulan olayla bu kez Hollanda'da bir televizyon kanalında tartışıldı. Tartışan taraflar ise Galatasaraylı eski futbolcu Wesley Sneijder ve eski futbolcu Andy van der Meyde. İkili arasındaki sözlü tartışma sosyal medyada geniş yankı buldu.

"Maskeli bir deli sahada size doğru geliyor. Ne düşünürsün?"

İlk sözü olan Andy van Der Meyde "Eğer sahaya bıçaklı biri girerse ve kendinizi tehdit altında hissederseniz bu tür şeyler yaparsınız. En azından ben de yapardım. Karşılıklı veririm ve zarar görmemek isterim. Maskeli bir deli sahada size doğru geliyor. Ne düşünürsün? Sen bir futbolcusun, örnek bir rolün var ama sana verilmesini kabul edemezsin." dedi.

"AYNISINI YAŞADIM"

Sneijder da bu sözlere şöyle cevap verdi:

"Beşiktaş ile deplasmanda oynuyorduk. Stadyumları yenilendiği için Olimpiyat Stadyumu'ndaydı. 1-0 geriye düştük ve sonunda 2-1 kazandık. Bitime 2-3 dakika kala 2-1 yaptık. Bir anda sahaya binlerce kişi girdi, bu normal değildi. Sadece sahayı terk etmek zorundasınız."

"PROVOKE ETTİLER"

Sözlerine devam eden Sneijder "Bu ne taraftarlar ne de oyuncular için uygun değil. Sadece içeri girmeniz gerekiyor. Bu da bir şeyden kaynaklanıyor, değil mi? Rekabetin ve hassasiyetin ne olduğunu bildikleri halde orta sahada zaferi kutlamak için beş dakika geçirdiklerine inanamıyorum. Bunu yapmamalısın, sadece soyunma odasına girmeli ve orada çılgınca sevinmelisin. Hala Galatasaray'ın iki puan gerisindeler, bu yüzden orada kazanmaları o kadar da özel değil. Provoke ettiler, başından beri bunu izledim. Öyle sevinmeleri uygun değildi, tıpkı taraftarların sahaya girmelerinin uygun olmadığı gibi." ifadelerini kullandı.

Sneijder'e hak veren ancak kutlama yapılmasının normal olduğunu söyleyen Meyde "Sneijder bir parça haklı ama kazandıysan sahada kutlama yapabilirsin." dedi.

"SAHANIN ORTASINDA SEVİNEMEZSİN"

Bunun üzerine Sneijder ise "Sen Türkiye'de oynamadın aradaki gerginliği bilmiyorsun" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Aralarındaki gerginliğin ne olduğunu bilmiyorsun, ben biliyorum. Sahanın ortasında sevinemezsin. Bunu yapmamalısın. Taraftarların yaptıklarına göz yummuyorum ama bunun bir nedeni var."