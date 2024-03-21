Fenerbahçeli Alexander Djiku Trabzonspor maçındaki olayları L'Equipe'e anlattı: "Bizimle kavga etmek için sahaya girdi"

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında yaşanan olayların yankıları dinmiyor. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi bitiminde, sahaya inen futbolcular ve taraftarlar birbirine girmişti. Yaşananlar Avrupa basınında da yer bulurken, Fenerbahçeli Alexander Djiku olanları L'Equipe'e anlattı. İşte Djiku'nun açıklamaları.

Fenerbahçe forması giyen Alexander Djiku, Trabzonspor maçında yaşanan olayları L'Equipe'e anlattı. Bir taraftarın kendini kaybedip sahaya girmesiyle, maç içindeki gerginliğin büyüyerek olaylara neden olduğunu söyleyen Djiku, "Türkiye'den ayrılacak mısın?" sorusuna da cevap verdi.

"2011'DEN BERİ BİR REKABET OLDUĞUNU BİLİYORDUK"

Maçın normal bir şekilde başladığını ancak gerilimin her geçen an arttığını söyleyen Djiku, sahaya meşaleler atıldığını, hakemlerin sakinleştirmeye çalıştığını söyledi. Fakat bu çabanın karşılık bulmadığını belirten Djiku "Taraflar arasında böyle bir rekabet olduğunu biliyorduk. Bize Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 2011 yılındaki şampiyonluk yarışından bahsettiler. Fenerbahçe gol farkıyla şampiyon olmuş ve devamında ciddi bir husumet başlamış. Ama bugüne kadar bu kadar ağır olaylar olmamış." dedi.

"BİZİMLE KAVGA ETMEK İÇİN SAHAYA GİRDİ"

Maç sonu sahaya giren maskeli taraftar hakkında konuşan Djiku "

Birçok ligde böyle olaylar olabiliyor ama maç sonunda bu kadar uzun sürmesi biraz tehditkar oldu. Maçın sonnda biz sahada galibiyeti kutlarken bir taraftar tek başına açık ve net olarak bizimle kavga etmek için sahaya girdi. Bundan saniyeler sonra da iş çığrından çıktı. Biz de işin daha ciddi bir boyuta ulaştığını gördük ve soyunma odasına gittik." ifadelerini kullanmıştı.

Maskeli taraftar ise verdiği ilk ifadede "Ben onlara soyunma odasına götürmek için sahaya inmiştim" diyerek kendini savunmuştu.

"MAÇ TATİL EDİLMELİYDİ"

Artan gerilim ve sahaya atılan yabancı maddeler yüzünden hakemin maçı tatil etmesi gerektiğini ancak etmediğini söyleyen Djiku, "Kalecimize atılan bir yabancı madde sonrasında oyun 1-2 dakika durdu. Bence maç o esnada bitebilirdi ama hakem maçın bitmesine 10 dakika kala maçı yarıda bırakmak istemedi. Maç takvimimiz oldukça yoğun belki kısa sürede bu maç için yeni çözüm bulunamayacaktı. Ligde de Galatasaray ile şampiyonluk yarışındayız. Bütün bu faktörler yüzünden belki de maçı tamamlamamızı istedi ama maç sonu yaşananlar maalesef çok üzücü oldu. Trabzonspor iç sahada bizi mağlup ettiğinde -ki bu sezon ligde aldığımız tek mağlubiyet- maç sonu bizim stadımızda kutlama yaptılar ve herhangi bir sorun yaşanmadı. Her oyuncu her statta kutlama yapar, bu böyledir. Ancak, bir taraftar kendini kaybetti ve bu başka taraftarların da gelmesine sebep oldu ve sonra görüntülerdeki olaylar yaşandı maalesef."

Saha da kutlama yaptıkları için bu olayların yaşandığı iddiasına ise şu cevabı verdi:

"Trabzonspor ligin ilk yarısında bizi sahamızda yendi ve stadımızda kutlama yaptılar. Bu sezon ligde aldığımız tek mağlubiyet. Herhangi bir sorun yaşanmadı. Ancak bu maçta bir taraftar kendini kaybetti ve bu, başka taraftarların da sahaya girmesine sebep oldu. Devamında da o görüntüler yaşandı maalesef."

TÜRKİYE'DEN AYRILACAK MI?

"Türkiye'den ayrılacak mısın?" sorusuna cevap veren Djiku "Yalnızca Türkiye’de yaşanmıyor böyle olaylar. Sporda çok fazla örneği var bunun. Taraftarlar futbolun sadece bir oyun olduğunu anlamalı. Marsilya - Lyon maçında Payet'in yaşadıklarını hepimiz biliyoruz. Nice - Nantes maçı var... Bir taraftar hayatını kaybetmişti. Sonunda bir kazanan ve kaybeden olacak. Bu tip olayların önüne geçmek için taraftarları daha sık uyarmak gerekiyor."

FENERBAHÇE LİGDEN Mİ ÇEKİLECEK?

Son olarak ligden çekilme kararı sorulan Djiku "Ligden çekilme konusunda bilgi sahibi değilim. Tek bildiğim başkanımız konuştu ve bir toplantı olacak önümüzdeki günlerde. Fenerbahçe’nin ligden çekileceğini dair bir şeyler okudum ama şu an net bir şey yok. Muhtemelen tüm bu konular konuşulacak o toplantıda konuşulacak." diyerek sözlerini sonlandırdı.