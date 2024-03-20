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Haberler > Spor > Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde olaylara karışan 2 kişi tutuklandı! İşte maskeli taraftarın ilk ifadesi "Amacım soyunma odasına gidin demekti"

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde olaylara karışan 2 kişi tutuklandı! İşte maskeli taraftarın ilk ifadesi "Amacım soyunma odasına gidin demekti"

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Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde olaylara karışan 2 kişi tutuklandı! İşte maskeli taraftarın ilk ifadesi &quot;Amacım soyunma odasına gidin demekti&quot;

Spor Haberleri

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe derbisinde olaylara karışan ve gözaltına alınan 12 kişiden 2'sinin tutuklandığını açıkladı. Öte yandan tutuklanan 2 kişinin ifadesi de ortaya çıktı.

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesi gündeme oturmuştu. Basın toplantısı düzenleyen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan maçın ardından gözaltına alınan 12 kişiden 2'sinin tutuklandığını açıkladı.

Doğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

“Taraftarlarımızın ikisinin tutuklandığını öğrendik.  Merak ediyorum. Türkiye’nin neresinde hangi şehrinde bugüne kadar sahaya giren biri herhangi bir darp olayına karışmadığı halde tutuklanmıştır. Adalet diyorsunuz ya herkese sesleniyorum. Bunun neresinde adalet var? Trabzonspor camiası yapılan her şeyin farkında. Kendi hatalarımızın da farkında. Biz içimizdeki hataların düzeltilmesi için her şeyi yapacağız.”

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde olaylara karışan 12 kişi 2'si tutuklandı! Ertuğrul Doğan:

İLK İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Adliyede Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2. Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen 13 kişiden B.T. ve M.O. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, korner direğini yerinden söküp eline alarak Fenerbahçeli futbolculara saldıran Engin Taşkın ile tribünden atlayan ilk taraftar olan maç için Almanya’dan geldiği belirtilen maskeli Hasan Çetinkaya "Basit yaralamaya teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde olaylara karışan 12 kişi 2'si tutuklandı! Ertuğrul Doğan:

Hasan Çetinkaya’nın verdiği ilk ifadesinde, “Almanya’da yaşıyorum. Maç için Trabzon’a geldim. Karşı takımın futbolcularının tahrik edici hareketleri nedeniyle bir an kendime hakim olamadım. Sahanın içine girdim. Futbolculara doğru koştum. Amacım onlara soyunma odasına gidin demekti. Sonra onların bana doğru koştuğunu görünce kendimi savunmak için gard aldım. Ancak ben kimseye vurmadım. Karşı taraftan darbe alarak yere düştüm. Yerdeyken de tekmelendim. Sahaya girdiğim için pişmanım. Sonrasında asıl mağdur ben oldum” dediği öğrenildi. Diğer 9 taraftarın ifadelerinin alınması sürüyor.

 

Düzenleyen:  - Spor
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