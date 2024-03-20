Ertuğrul Doğan olaylı Fenerbahçe maçı sonrası basın toplantısında konuştu: "Trabzonspor cezayı hak etmiştir"

Süper Lig’in 30.haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin yankıları dinmiyor. Fenerbahçe’nin peş peşe açıklamaları sonrası bu kez Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan bir basın toplantısı düzenledi. Doğan, yaşananlara dair açıklamalarda bulundu. İşte Doğan’ın o açıklamaları.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da katılımıyla bir basın toplantısı düzenleniyor. "Konuşulacak çok şey var" diyerek söze başlayan Doğan "Güzide şehrimiz hakkında konuşulanların hesabı tek tek sorulacak" dedi.

"AÇIKLAMA YAPMA ZORUNLULUĞU DOĞMUŞTUR"

Doğan'dan önce söz alan Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören "Yakın geçmişteki büyük bir travmatik olay yaşayan Halil Umut Meler'in yanlı ve basiretsiz tutumu yaşanan olayların tuzu biberi olmuştur. Şehrimizin bütün dinamikleriyle birlikte bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Bu sezon şampiyonluk yarışında bulunan iki kulübün başkan ve yöneticileri ortamı fazlasıyla germiştir. Trabzonspor - Fenerbahçe arasında tamamen sahada kalmasını arzu ettiğimiz ancak iki tarafta da maalesef var olan küçük bir holigan kesimin rekabete verdiği zarar ortadadır." ifadelerini kullandı.

"Konuşulacak çok şey var" diyerek söze başlayan Doğan "Güzide şehrimiz hakkında konuşulanların hesabı tek tek sorulacak" dedi.

İşte Ertuğrul Doğan’ın açıklamalarından satır başları:

-"Konuşulacak çok şey var ama sonunda söylenilecek şeyi başında söylemek lazım. Türkiye'de bu güzide şehrin, güzide taraftarı hakkında böyle konuşanlardan tek tek hesap sorulacak."

-"Fenerbahçe ile olan ilişkilerimizi belli bir oranda tuttuk. Fenerbahçe yönetim kurulu bizi gerçekten çok iyi misafir etmişti. Biz de onları Trabzon'da iyi ağırlayacağımızı söylemiştik. O gün de hakemler hakkımızı yemişti."

"TRABZONSPOR CEZAYI HAK ETMİŞTİR"

-"Trabzonspor'la uğraşan her hakemin sonu aynı olacaktır."

-"Açık açık söylüyorum. İki takım üzerine kurulan bir lig, iki takım üzerine oynanan bir oyun, net olarak söylüyorum, iki takımın mücadelesinin Anadolu takımlarına yansıtılması. Anadolu takımlarından hunharca hesap sorulur gibi tüm sezon boyunca haklarının gasp edilmesi... Trabzonspor, Anadolu'nun ağabeyidir, en büyük savunucusudur. Bu şehrin taraftarları ve gençleri, futboldan ciddi anlamaktadır. Sahada neyin ne olduğunu görmüştür. Bu uzun zamandır bizleri, şehrimizi, Anadolu takımlarının başkanlarını, yöneticilerini sezon başından beri germektedir. Trabzonspor maçlarında devreye girmeyen VAR'daki sahtekarlar, Galatasaray ve Fenerbahçe maçları olunca 3-5 pozisyon geriye giderek, bir şekilde bir bahane üreterek 90'larda, 90 artılarda yapılanları bu insanlar görmüyor mu!"

"ŞEREFSİZCE BİR SALDIRI"

-"Biz böyle yaparak, haklı davamızda haksız duruma düşüyoruz. İşler böyle yürümüyor, yıllardır böyle yürümediğini de gördük. Dolayısıyla ben Trabzonspor Başkanı olarak şunu söylüyorum. Trabzonspor cezayı hak etmiştir ama adalet herkes için olacak."

-"Şunu da unutmamalı, sahaya giren taraftarlar güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişken şerefsizce saldırıya uğradı. Yerde yatanın kafasına ayakla vurmak delikanlılığa sığmaz."

"BU LİG İKİ TAKIM ÜZERİNE KURGULANIYOR"

-"Trabzonspor olarak içerde birbirimizi yiyebiliriz ama dışarıya çıktığımızda tek yumruk halindeyizdir. Her Trabzonlu, Trabzonspor'un hakkını savunmak için her şeyi yapacaktır. İki takım üzerinde kurulan bir lig, iki takım üzerinde oynanan bir oyun var."

-"Ali Koç, oğlumu Ertuğrul Doğan'a emanet ederim dedi. Yarın öbür gün ben de Galatasaray maçı izlemeye gidecek olsam aynı şeyi Dursun Özbek için söylerim. Biz arkadaşlarımızı misafir ettik, güzel bir yemek yedik ve iftar açtık."

-"Sahaya girmek yanlıştır ama sahaya birçok yerde su atıldı. Statların yakıldığı yerler oldu, polis arabaları ters çevrildi. Bunları unutmamak lazım. Türkiye'de ilk kez bir şey oldu. Sahaya giren taraftar güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirilmişken, şerefsizce saldırıya uğradı. Yerde yatan adamın kafasına tekme atmak adamlığa sığmaz."

-"Sevinmek herkesin hakkı. Trabzon ilk kez mi kendi evinde mağlup oldu. Her şeyin bir adabı ve üslubu vardır. Serdar Dursun, kendi arkadaşlarına 'yapmayın etmeyin' diye uyarılarda bulundu. Görüntülerde var. Adam 4-5 defa kendi arkadaşlarını sakinleştiriyor."

-"O kutlamanızı soyunma odasına yapsanız... Bakın saha ortasında kutlayabilirler ben buna karşı çıkmıyorum. Sahanın ortasındaki o taraftarın başına bir şey gelseydi. Biz ne diyecektik ailesine? Bu gerilimin düşürülmesi lazım. Ben ne Fenerbahçeli, ne de bir Trabzonlunun başına bir şey gelmesini isterim."

"BUNU YAPAN, HAKEMLİK YAPAMAZ"

-"Pazar günü bizim de istemediğimiz, sonuçlarını tasvip etmediğimiz bir maç oynandı. Biz geldiğimiz günden beri bu gerilen ortamın farkında olduğumuz için Fenerbahçe'yle olan ilişkilerimizi belli bir seviyede tuttuk. Fenerbahçeli yöneticilerin de ciddi katkısı oldu. Fenerbahçe Yönetim Kurulu bizi çok güzel misafir etmişti. Bir hakem katliamı ile karşı karşıya kalmıştık aslında. Trabzonspor'un hakları, VAR'da oturan eski bir hakem tarafından çalınmıştı. Bundan sonra Türkiye'de hakemlik yapamayacağını söylemiştik, hakemlik de yapamıyor. Bu işleri yapan herkesin sonu aynı olacaktır."

Basın toplantısında söz hakkı alan Trabzonspor Kulübü eski Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, bir Trabzonsporlu taraftarın yerde yatarken tekmelenmesi olayına değindi ve şu ifadeleri kullandı:

-"Pazar gününden beri gerçekten 45 yıldır hukukçuyum, hakimlik avukatlık yaptım ama bir kolluk faciası yaşadık. Arkasından da şimdi adli bir vaka faciası yaşıyoruz. Suç tasnifleri biz de çok nettir. Bir insanı eğer hafif tokat atarsanız bu şikayete bağlıdır. Eğer şikayetçisi varsa gözaltına alırsınız. Hakaret hakeza aynıdır. Bir insana silah dediğimiz ayakkabı, sopa, yüzük, bıçak, tabanca gibi şeyle vurursanız şikayet aranmaz. Doğrudan soruşturma açılır. Sayın Emniyet Müdürü'nün, adli mercilerin bilmeme şansı yok. Sahaya inen ve suç işleyen bir taraftar, oradaki bir güvenlik görevlisi tarafından yere yatıldı. Burada suç ne, darp var mı, yok. Onu dövenler? Onu dövenler nerede? Onları da emniyete alması gereken güvenlik güçleri, maalesef İstanbul'a gitmeleri için havaalanına kadar uğurladılar. Kafaya yapılan darbe, yerde yatan bir kişinin kafasına silahlı bir aletle yapılan darbe öldürmeye teşebbüs olarak başlar. Bunun sonuç olarak değerlendireceği yer Ağır Ceza Mahkemesi'dir. Bunda ne polisin ne de savcının takdir yetkisi yoktur."