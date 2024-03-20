Stefano Denswil’in Trabzonspor-Fenerbahçe maçı açıklamaları olay oldu: “Bu kadar zehirli bir atmosfer hiç görmedim”

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında bir türlü sular durulmuyor. Kimin, ne kadar ceza alacağı merak edilirken, karşılıklı açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Trabzonsporlu futbolcu Stefano Denswil'in açıklamaları da bunlardan biri oldu. Denswil'in, ülkesi basınına yaptığı iddia edilen açıklamalar sonrası ortalık karıştı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 30.haftasında oynanan ve istenmeyen olaylara sahne olan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaması, gündemden düşmüyor. Hem Türkiye hem de Avrupa basınında geniş yer bulan olaylar 'Utanç verici' olarak nitelendirildi.

AÇIKLAMALARI OLAY OLDU

Trabzonspor'un deneyimli oyuncusu Stefano Denswil, Hollanda basınına açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar kısa sürede çok konuşuldu ancak ardından bambaşka bir kriz patlak verdi.

Trabzonspor-Fenerbahçe arasındaki derbilerdeki gergin ortamdan bahseden Denswil, böylesi bir atmosferi daha önce hiçbir yerde görmediğini söyledi. Denswil, sözlerine şöyle devam etti:

"Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan bir maç ister Trabzon'da ister İstanbul'da oynansın her zaman çok gergin geçer. Çünkü Fenerbahçe bizim ezeli rakibimiz. Ancak bu maçtaki atmosfer kadar zehirli bir atmosferi daha önce hiç yaşamamıştım."

"YERDE BIÇAK GÖRDÜM"

Trabzonsporlu futbolcuların tehdit hissetmediğini söyleyen 30 yaşındaki futbolcu, "Oyuncularımız tehdit hissetmedi çünkü taraftarlar provokatif Fenerbahçeli oyuncuları arıyordu. Görüntüler, birisinin korner bayrağını alıp bir oyuncunun peşinden gittiğini ve yerde bir bıçak olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

"SAHADA ONLARCA TARAFTAR VARDI"

Olaylar başladığında soyunma odasında olduğunu belirten Denswil, "Kısa süre içinde sahada onlarca taraftar vardı. Tabii ki olayları yatıştırmaya çalıştım. Tranbzonsporlu oyuncuların Fenerbahçeli oyuncuları güvenli bir şekilde içeri sokmaya çalıştığını gördüğünüz videolar da var" dedi.

HABERİ YALANLADI

Denswil'in söylediği iddia edilen bu sözler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Denswil cephesinden açıklama geldi. Denswil’in menajeri Revelino, De Telegraaf'ta çıkan haberi "Yalan haber yaymayın. Stefano, Trabzon'daki atmosferin muhteşem olduğunu ve Fener'in Trabzon taraftarını kışkırttığını söyledi." diyerek yalanladı. Hemen ardından bir açıklama da Denswil'den geldi.

61 Saat'in haberine göre Stefano Denswil haberi yalanladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu konuda hiçbir şey söylemedim. İnsanların benim söylediklerimi değiştirmelerine gerek yok. İnternette gördüklerini gördüler sadece ve bu kadar... Soyunma odasındayken ve ayrıca her şeyi internetten ve haberlerden takip ettiysem nasıl bunları söylebilirim. Tabiki çünkü insanların benim kelimelerimi değiştirerek kulübümü zor bir duruma sokmasını sevmiyorum."