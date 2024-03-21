Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > Fenerbahçe Ligden çekilirse, bunun acısını tüm Türkiye hisseder

Fenerbahçe Ligden çekilirse, bunun acısını tüm Türkiye hisseder

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe Ligden çekilirse, bunun acısını tüm Türkiye hisseder

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı lacivertlilerin 2 Nisan’da alacağı kararlar sadece kendi camialarını ilgilendirmiyor. Zira olası bir veda hamlesinin ligin “Süper”liğini de beraberinde götüreceği aşikâr

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Trabzon'daki olaylı maç sonrası 2 Nisan'da Olağanüstü Genel Kurul kararı alan Fenerbahçe duruşundan taviz Süper Lig'den çekilme gündemiyle toplanacak olan sarı lacivertliler bu kararı uygulamaya koyarsa Türk futbolunda taşlar yerinden oynayacak.

PARAMPARÇA

Fenerbahçe'nin göze alabilecekleri bütün kulüpleri de olumsuz etkileyecek. En başta beIN Sports'la yapılan yayın anlaşması var ki, imzası henüz kurumayan anlaşmanın aynı şartlarda hayata geçmesi mümkün görünmüyor. Anlaşma Fenerbahçe dahil pakette, 3 yıllık 55 milyon avrodan yapılmıştı.

Fenerbahçe Ligden çekilirse, bunun acısını tüm Türkiye hisseder - 1. Resim

TARAFTAR KOZU 

Görünen o ki, Fenerbahçe ayrılırken, ligin "süper"liğini de kendisiyle beraber alaşağı edecek. Sarı lacivertliler ligden düş- me hamlesiyle bir nevi harakiri yapacak. Önemli ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalacak Fenerbahçe, aynı zaman- da çok önemli bir gelir kaybı da yaşayacak.

Fenerbahçe Ligden çekilirse, bunun acısını tüm Türkiye hisseder - 2. Resim

Ancak şike kumpası sürecinde Avrupa gelirlerinden mahrum kalan sarı lacivertlilerde taraftar kozu devreye girmiş. Lisanslı ürün satışları, kampanyalar ve bağışlar kulübü dimdik ayakta tutmuştu. Fenerbahçe camiası bugün de aynı mücadeleyi vermeyi göze almış durumda.

LEJYONER BİLMECESİ KAÇ NEDVED ÇIKAR?

 Fenerbahçe’nin alt lige düşmesi hâlinde futbolcuların alacağı tavrı merak konusu. Böyle bir durumda zaten birçoğu devlerin takibinde olan lejyonerlerin satılması bekleniyor. Takımda kimlerin gönüllü kalacağı se merak konusu. Juventus benzer bir süreç yaşadığında Çek efsane Nedved, “Bir takım küme düşerse futbolcular gider, adamlar kalır” sözüyle tarihe geçmişti.

ADALILAR PEŞİNDE SZYMANSKİ SEVDASI

Sezona muhteşem bir başlangıç yaparak kariyer rekoru yapan Sebastan Szymanksi’nin performansındaki sert düşüş hayranlarını ilgilendirmiyor. 24 yaşındaki Polonyalı haftalardır skor katkısı sağlayamasa da onun potansiyelin fark eden devler peşini bırakmıyor. Arsenal, ManU ve Tottenham’ın istediği Polonyalı için Fenerbahçe, 30 milyon avro bonservis talep ediyor

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'nin yıldızı Trabzonspor maçında yaşananları anlattı! Olayların çıkış sebebini açıkladı - SporFenerbahçe'nin yıldızı Trabzonspor maçında yaşananları anlattı! Olayların çıkış sebebini açıkladıGökhan Gönül futbola geri döndü! Yıldız futbolcu antrenmanda görüntülendi - SporGökhan Gönül futbola geri döndü! Yıldız futbolcu antrenmanda görüntülendiBüyükekşi'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı açıklaması! 'Söylemlerimizde dikkatli olmamız gerekiyor' - SporBüyükekşi'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı açıklaması! 'Söylemlerimizde dikkatli olmamız gerekiyor'Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından sular durulmuyor! Sarı-lacivertli futbolcular hakkında suç duyurusu - SporTrabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından sular durulmuyor! Sarı-lacivertli futbolcular hakkında suç duyurusuFormula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Gazze paylaşımı! Efsane sürücüden 'Ramazan' vurgusu - SporFormula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Gazze paylaşımı! Efsane sürücüden 'Ramazan' vurgusuAbdülkerim Bardakçı, A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi - SporAbdülkerim Bardakçı, A Milli Takım aday kadrosuna davet edildiBeşiktaş'tan Süper Kupa açıklaması! 'Şerefimizle mücadele vereceğiz' - SporBeşiktaş'tan Süper Kupa açıklaması! 'Şerefimizle mücadele vereceğiz'Sacha Boey'den kötü haber geldi! Fransız yıldız bir süre sahalardan uzak kalacak - SporSacha Boey'den kötü haber geldi! Fransız yıldız bir süre sahalardan uzak kalacakTrabzonspor-Fenerbahçe derbisinde olaylara karışan 5 kişi tutuklandı: "Amacım soyunma odasına gidin demekti" - Spor"Amacım onlara soyunma odasına gidin demekti"Ertuğrul Doğan olaylı Fenerbahçe maçı sonrası basın toplantısında konuştu: "Trabzonspor cezayı hak etmiştir" - Spor"Trabzonspor cezayı hak etmiştir"
Sonraki Haber Yükleniyor...