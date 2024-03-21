Fenerbahçe Ligden çekilirse, bunun acısını tüm Türkiye hisseder

Sarı lacivertlilerin 2 Nisan’da alacağı kararlar sadece kendi camialarını ilgilendirmiyor. Zira olası bir veda hamlesinin ligin “Süper”liğini de beraberinde götüreceği aşikâr

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Trabzon'daki olaylı maç sonrası 2 Nisan'da Olağanüstü Genel Kurul kararı alan Fenerbahçe duruşundan taviz Süper Lig'den çekilme gündemiyle toplanacak olan sarı lacivertliler bu kararı uygulamaya koyarsa Türk futbolunda taşlar yerinden oynayacak.

PARAMPARÇA

Fenerbahçe'nin göze alabilecekleri bütün kulüpleri de olumsuz etkileyecek. En başta beIN Sports'la yapılan yayın anlaşması var ki, imzası henüz kurumayan anlaşmanın aynı şartlarda hayata geçmesi mümkün görünmüyor. Anlaşma Fenerbahçe dahil pakette, 3 yıllık 55 milyon avrodan yapılmıştı.

TARAFTAR KOZU

Görünen o ki, Fenerbahçe ayrılırken, ligin "süper"liğini de kendisiyle beraber alaşağı edecek. Sarı lacivertliler ligden düş- me hamlesiyle bir nevi harakiri yapacak. Önemli ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalacak Fenerbahçe, aynı zaman- da çok önemli bir gelir kaybı da yaşayacak.

Ancak şike kumpası sürecinde Avrupa gelirlerinden mahrum kalan sarı lacivertlilerde taraftar kozu devreye girmiş. Lisanslı ürün satışları, kampanyalar ve bağışlar kulübü dimdik ayakta tutmuştu. Fenerbahçe camiası bugün de aynı mücadeleyi vermeyi göze almış durumda.

LEJYONER BİLMECESİ KAÇ NEDVED ÇIKAR?

Fenerbahçe’nin alt lige düşmesi hâlinde futbolcuların alacağı tavrı merak konusu. Böyle bir durumda zaten birçoğu devlerin takibinde olan lejyonerlerin satılması bekleniyor. Takımda kimlerin gönüllü kalacağı se merak konusu. Juventus benzer bir süreç yaşadığında Çek efsane Nedved, “Bir takım küme düşerse futbolcular gider, adamlar kalır” sözüyle tarihe geçmişti.

ADALILAR PEŞİNDE SZYMANSKİ SEVDASI

Sezona muhteşem bir başlangıç yaparak kariyer rekoru yapan Sebastan Szymanksi’nin performansındaki sert düşüş hayranlarını ilgilendirmiyor. 24 yaşındaki Polonyalı haftalardır skor katkısı sağlayamasa da onun potansiyelin fark eden devler peşini bırakmıyor. Arsenal, ManU ve Tottenham’ın istediği Polonyalı için Fenerbahçe, 30 milyon avro bonservis talep ediyor