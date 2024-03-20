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Haberler > Spor > Büyükekşi'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı açıklaması! 'Söylemlerimizde dikkatli olmamız gerekiyor'

Büyükekşi'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı açıklaması! 'Söylemlerimizde dikkatli olmamız gerekiyor'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, iftar yemeğinde konuştu. Büyükekşi, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. ve TFF 3. Lig kulüp başkan ve yöneticileri, Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bu akşamki iftar yemeğinde bir araya geldi.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Mart'ta oynanan maçta yaşanan olaylara ilişkin konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi şu ifadeleri kullandı:

SÖYLEMLERİMİZDE DİKKATLİ DAVRANMAMIZ GEREKİYOR

"Bu mübarek günlerde, özellikle hafta sonu oynanan maçta maalesef istemediğimiz olaylarla karşılaştık. İki kulübümüze de geçmiş olsun diyoruz. Türkiye'nin bu mübarek Ramazan ayında dostluk, sevgi ve kardeşliğe çok ihtiyacı var. Hepimizin bu konuda tüm profesyonel, amatör liglerde daha dikkatli olması gerekiyor. Taraftarlar iki dudağımızdan çıkacak sözlere çok itibar ediyor, onları yönlendiriyoruz. Bu yüzden söylemlerimizde daha dikkatli davranmamız gerekiyor. Neticede futbol bir temaşa oyunu, dostluk, kardeşliğe çağrı yapan oyun. Keyif alınması gereken bir oyun. Bizim de sizden ricamız gençlerimizi, özellikle bu konuda, mutlaka holiganlığa karşı, şiddete karşı, teröre karşı uyanık olmaya davet etmemiz lazım. Ben ve Yönetim Kurulumuz bu gece sizlerle beraber olmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz, sağ olun var olun. Allah kabul etsin"

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF'nin ev sahipliğinde TFF'nin tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen iftar yemeğinde, Ramazan'ın toplumsal dayanışma, birlik ve beraberlik ayı olduğunu da vurguladı. Davete katılımlarından dolayı tüm profesyonel kulüplere teşekkür eden Başkan Büyükekşi, "Ramazan ayının başında kulüplerimizin değerli temsilcileriyle iftar yemeğinde bir araya gelmek istedik. Yarın Milli Takımımız ile Macaristan'a hareket ediyoruz. Cuma günü Macaristan Milli Takımı ile maç yapacağız. Daha sonra Viyana'ya geçeceğiz, Avusturya Milli Takımı ile de Salı günü oynayacağız. Milli maçlarımız öncesinde hepinize iftarımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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