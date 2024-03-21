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Haberler > Spor > Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Böyle açıkladılar

Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Böyle açıkladılar

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Süper Lig&#039;de şampiyon kim olacak? Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Böyle açıkladılar

Spor Haberleri

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya sürüyor. Şampiyonluğun iki büyük adayı olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın arasındaki puan farkı sadece 2. Peki Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini kim göğüsleyecek? Euro Club Index, Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak takımı ve küme düşecek takımları açıkladı.

Bir yandan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların yankıları sürerken, bir yandan da Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı her geçen gün biraz daha kızışıyor.

İki ezeli rakibin zirvedeki savaşında puan farkı sadece 2. Son haftalara girdiğimiz şu günlerde, kim şampiyon olacak merak edilirken, yaptığı tahminlerle bilinen Euro Club Index, tahminlerini güncelledi. Yeni tahminlere göre Süper Lig'de puan cetveli ve şampiyon şu şekilde; 

Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Böyle açıkladılar - 1. Resim

20. İstanbulspor- 38

19. Pendikspor - 38

18. Fatih Karagümrük - 39

17. Gaziantep FK - 41

16. Hatayspor - 42

15. Konyaspor - 42

14. Ankaragücü - 43

13. Kayserispor - 45

12. Samsunspor - 46

11. Sivasspor - 47

10. Adana Demirspor - 48

9. Alanyaspor - 49

8. Rizespor - 51

7. Kasımpaşa - 52

6. Antalyaspor - 54

5. Başakşehir - 56

4. Beşiktaş - 61 

3. Trabzonspor - 64

2. Fenerbahçe - 98

1. Galatasaray - 100

 

Düzenleyen:  - Spor
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