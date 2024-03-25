Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açtı ağzını yumdu gözünü! Galatasaray, Trabzonspor, TFF, Süper Kupa...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal son dönemde yaşananlara dair açıklamalarda bulundu. Galatasaray'la oynanacak olan Süper Kupa maçından, Trabzonspor derbisinde yaşananlara kadar her konuya değinen Kartal, TFF'ye sitemde bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü son dönemde yaşananlara dair açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa tarihinin değiştirilmesinin tepki gösteren Kartal ayrıca, olayı Trabzonspor derbisinde yaşananları da anlattı. İşte haberin detayları.

İşte Haber Global'e konuşan Kartal'ın açıklamalarında bazı satır başları

TRABZONSPOR MAÇI HAKKINDA

Olaylı Trabzonspor derbisi hakkında konuşan Kartal, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yanına gelip "İsmail hocam bazı oyuncuların ısınırken tribünlere bakmasını tahrik ediyorlar. Uyarırsan sevinirim, ortam gerilmesin" dediğini söyledi. "Abdullah Avcı merak ediyordur doğruları bilsin." diyerek sözlerine devam eden Kartal şu ifadeleri kullandı:

"Takımı topladım, sahadaki yedek oyuncuları da çağırdım. FB TV de çekti isterlerse görüntüleri de izletiriz. 'Hiç kimse tribünlerle uğraşmasın, işimizi yapalım, 2-0 öndeyiz maçı kazanıp dönelim. Kimse hakemle tribünlerle uğraşmasın. Biz buraya kazanmaya, futbol oynamaya geldik' dedim. Yüzü maskeli biri sahaya atlıyor. Trabzonlu mert insandır, Karadenizliler delikanlı insanlardır. Ben de Karadenizliyim. Rizeliyim. Sen sahaya atlıyorsun, niye yüzün kapalı, sen kimsin? Seni biri mi oraya gönderdi?"

Oğlunun da darp edildiğini ve bir gün hastanede kaldığını belirten Kartal “Oğlum Emre’yi 5-6 kişi araya aldı. 6 sayfalık darp raporu var oğlumun. Kaburgalarında ezilme var. Bir gün hastanede kaldı benim oğlum. En fazla darp edilen oğlumdu. Bir baba olarak düştüğümüz durumu düşünebiliyor musunuz?” dedi.

"BIÇAKLANMAYI MI BEKLEYELİM?"

"Trabzon taraftarlarının içine giren bence başka bir farklı niyetli insanlarında olduğunu düşünüyorum. Kolluk güçleri takip edecek. Bu kadar olaylar oluyor, şiş düşüyor üzerinden, bıçak var. 200-300 kişi sahaya atlıyor. Oyuncularım kendilerini savunmayacak mıydı? Birinin dayak yiyip, şişlenip, bıçaklanmasını mı bekleyecektik? Herhangi bir yere giderken biri size saldırsa, kendinizi ailenizi korumak için müdafaa bulunamaz mısınız?"

"GALATASARAY'IN MAÇLARI ERTELENDİ BİZİM MAÇ NEDEN ERTELENMİYOR?"

Oynanacağı tarih yılan hikayesine dönen Süper Kupa maçı hakkında sert konuşan Kartal şu ifadeleri kullandı:

"3 günde bir maç oynayacağız. Süper Kupa’yla ilgili bugüne kadar birçok sefer maçın ileri bir tarihe kaydırılması için, her takım da Avrupa’da yer almasından dolayı müracaatlarımız olmuştu. Şu anda Türkiye’yi tek temsil eden Fenerbahçe olarak bu maçın neden Avrupa maçı öncesinde oynatılması ısrar ediliyor, anlamış değilim. Sonuç olarak ülke puanı, milli maç gibidir. Türkiye Ligi’nin ikincisi olarak biz Konferans Ligi’ne 3 ön eleme oynayarak katıldık. İkinci takımın Şampiyonlar Ligi’ne katılması gerekirken, biz bu durumu yaşadık. Şu anda bizim maçların milli maçlardan farkı yok. 4 günde bize iki tane şiddeti yüksek maç oyna diyorlar. Ülke puanı önemsiz mi? Galatsaray ile oynadıktan sonra Yunanistan’a Olympiakos maçına gideceğiz. Galatasaray maçları yüksek stres altında oynanan maçlardır. Bunu oynayıp Avrupa maçına çıkmak ne kadar doğru olur? Biz bu maça daha çok dinlenip çıksak ülkemiz adına iyi olmaz mı? Bizim mücadelemiz bu. Biz bunu defalarca söylememize rağmen hem karşı takımın hem de TFF’nin bu tutumunu anlamış değilim. Daha önce Galatasaray’ın da Avrupa kupalarında mücadele ettiği zaman birçok kez maçlarının ertelendiğini biliyoruz. Neden bu tarihte oynatmaya çalışıyorlar, anlamış değilim"

Sıkışık fikstürleri nedeniyle zorda kaldıklarını söyleyen Kartal bu fikstürdeki tek sıkıntının 7'sinde oynayacakları Süper Kupa olduğunu belirtti ve "Hem TFF hem de rakibimizin ülke puanı için bize destek olmalarını beklerdik ama maalesef olmadılar" ifadelerini kullandı.

BİRLİK MESAJI

Sözlerini "Futbol sevgidir" diyen sonlandıran Kartal, şampiyon olacaklarına inançlarının sonsuz olduğunu söyledi.