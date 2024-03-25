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Fenerbahçeli Dusan Tadic'in gurur dolu gecesi! Sırbistan futbol tarihine geçti

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Fenerbahçeli Dusan Tadic&#039;in gurur dolu gecesi! Sırbistan futbol tarihine geçti

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Sırbistan'ın Güney Kıbrıs ile oynadığı maçta forma giyerek Sırp futbol tarihinin en fazla forma giyen oyuncusu oldu.

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Sırbistan'ın Güney Kıbrıs ile oynadığı maçta forma giyerek Sırp futbol tarihine geçti.

2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Sırbistan, hazırlık maçında Güney Kıbrıs ile karşılaştı.

Larnaka'daki mücadelede Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic, 45 dakika süre aldı.

Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Tadic, 46. dakikada Lazar Samardzic'in yerine oyuna dahil oldu.

Fenerbahçeli Dusan Tadic'in gurur dolu gecesi! Sırbistan futbol tarihine geçti - 1. Resim

TADIC'TEN TARİHİ BAŞARI

Tadic, bu akşamki maçla birlikte ülkesinin formasını 106. defa terleterek Sırbistan Milli Takımı'nda en çok forma giyen oyuncu oldu.

35 yaşındaki futbolcu, 105 maçta forma giyen Chelsea'nin eski futbolcusu Branislav Ivanovic'i geride bırakarak tek başına zirveye yerleşti.

Sırbistan, Güney Kıbrıs'ı Sergej Milinkovic-Savic'in attığı golle 1-0 mağlup etti.

Düzenleyen:  - Spor
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