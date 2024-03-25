Fenerbahçeli Dusan Tadic'in gurur dolu gecesi! Sırbistan futbol tarihine geçti

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 25 Mart 2024 23:19 - Güncelleme: 25 Mart 2024 23:32 - Güncelleme:

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Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Sırbistan'ın Güney Kıbrıs ile oynadığı maçta forma giyerek Sırp futbol tarihinin en fazla forma giyen oyuncusu oldu.