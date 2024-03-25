PFDK kararları açıklanıyor! Fenerbahçe ve Trabzonspor'da ceza alması beklenen isimler belli oldu

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylar dünya futbol kamuoyuna gündem olmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu, Trabzonspor - Fenerbahçe maçlarının sevklerini açıklamaya hazırlanıyor.

Fanatik'ten Umut Eken'in haberine göre “Trabzonspor - Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri yarın gerçekleşecek.

Raporları yazılan, sevk edilmesi beklenen isimler arasında Osayi Samuel ve Oosterwolde de yer alıyor.

Ev sahibi ekip Trabzonspor'da Egemen Korkmaz, Muhammed Taha Tepe, akredite kulüp personelleri, Fenerbahçe'de ise Osayi Samuel, Oosterwolde, Batshuayi, İrfancan Eğribayat ve Furkan Onur Akyüz'ün sevk edileceği belirtildi.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı karşılaşma sonrası bir taraftar sahaya girerek Osayi Samuel'in üzerine yürümüştü.

Osayi Samuel'in de karşılık verdiği yüzü maskeli taraftar güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi.

Trabzonspor ve Fenerbahçe tarafında bazı isimlerin gerginlik esnasında kavga ettiği ve TFF'nin geniş çaplı inceleme başlattığı açıklanmıştı.