Fatih Terim gözünü Fenerbahçe'ye dikti! Genç yeteneği bizzat gidip izledi hayran kaldı! Takımına istiyor

Sezon başında Yunanistan Süper Lig'i ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştırmaya başlayan Fatih Terim, Fenerbahçe'nin alt yapısına gözünü dikti. Tecrübeli teknik adam sarı-lacivertlilerin genç yeteneği için bizzat devreye girdi, gidip izledi. İşte haberin detayları...

Yunanistan'da Panathinaikos'u çalıştıran, Galatasaray efsanesi Fatih Terim transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimi günlerde Türkiye Futbol Federasyonu'nun başına geçmesi için teklif aldığı iddia edilen Terim, Fenerbahçe U19 Takımı, Yunanistan'da Panathinaikos U19 ile dostluk maçını izledi.

YÖNLENDİRMELERDE BULUNDU

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu tarafından 17 takımın katılımıyla düzenlenen Uluslararası Al Abtal Turnuvası’ndaki maçta kazanan 3-0'lık skorla Panathinaikos U19 oldu.

Fenerbahçe U19 Takımı Teknik Direktörü Semih Şentürk ile Fatih Terim karşılaşmayı beraber izledi. Terim ayrıca yönlendirmelerde de bulundu.

RADARINA ALDI

Fenerbahçeli gençlerin görücüye çıktığı karşılaşmada Terim gözüne, sarı-lacivertlilerin genç yıldızını da kestirdi. Fanatik'te yer alan habere göre Terim; sarı-lacivertlilerin 18 yaşındaki stoperi Mehmet Can Gülerer'i çok beğendi.

SCOUTLAR PEŞİNDE

Gülerer, daha önce de Bulgaristan ve İspanya'da düzenlenen turnuvalarda, Avrupa'dan pek çok kulübün dikkatini çekmişti.