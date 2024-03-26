Eşi benzeri görülmemiş skandal! Galatasaray-Antalyaspor maçının hakem toplantısı sızdırıldı! Hugh Dallas, Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya...

Türk futbolunda sular bir türlü durulmuyor. Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar, hakem tartışmaları derken bu kez, Galatasaray-Antalyaspor maçının hakem toplantısı sosyal medyada sızdırıldı. Toplantıya ait olduğu iddia edilen görüntülerde Merkez Hakem Kurulu eğitimcisi Hugh Dallas ve VAR Eğitim Danışmanı Pawel Gil'in karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen ve VAR hakemi Özgür Yankaya ile yaptığı görüşme olay oldu.

Süper Lig'de bir yandan Galatasaray ile Fenerbahçe arasında şampiyonluk yarışı devam ederken bir yandan da olayların ardı arkası kesilmiyor. Bu sezon özellikle hakem tartışmaları dinmezken, X'te "lakeoftears1907" isimli bir hesap Galatasaray-Antalyaspor maçına ait olduğunu iddia ettiği, hakem toplantısı görüntülerini sızdırdı.

EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ SKANDAL

Süper Lig'in 27.haftasında oynanan Galatasaray - Antalyaspor maçına, sarı-kırmızılılar lehine verilen penaltı kararı ve VAR incelemesi damga vurmuştu.

Merkez Hakem Kurulu Eğitimcisi Hugh Dallas ve VAR Eğitim Danışmanı Pawel Gil, 1 Mart tarihinde Galatasaray - Antalyaspor maçının hakemi Abdülkadir Bitigen ve VAR hakemi Özgür Yankaya ile yaptığı konuşma dikkat çekti. Görüntüde özellikle Hugh Dallas'ın hakem Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya’ya, Tete ile Sander van de Streek arasında yaşanan ve penaltıya sebebiyet veren pozisyon soruldu.

Fanatik'in haberine göre Dallas ile Özgür Yankaya arasında geçen diyalog şu şekilde:

Hugh Dallas: "Özgür harika bir sezon geçirdin. Müdahalelerin de oldukça azdı, 3 civarı müdahalen oldu. Bize şunu söyleyebilir misin; niye bu kadar hafif bir temas için hakemi çağırdın ve hakemi inanılmaz bir baskı altında bıraktın?"

Özgür Yankaya: "Kısacası; hata yaptım. Hakem görmediğini söyleyince inceledim ve daha sonra beklentiye baktım, orada itiraz eden oyuncular vardı. Teması gördüm o anda odada."

Hugh Dallas: "Oyuncuların işi zaten abartmak ve penaltı kazanmak. Size defalarca hücum oyuncularına değil, savunma oyuncularınıza bakmanız gerektiğinin altını çizmiştik. Bu noktada adam zaten penaltı kazanmak için bu teması çok daha büyük göstererek bir beklenti oluşturuyor."

Özgür Yankaya: "Yanlış anlaşılmasın sadece beklentiye göre hareket ettiğimi söylemiyorum. O andaki durumu hatırlamaya çalışıyorum, ruh halimi hatırlamaya çalışıyorum. Neden yaptığımla ilgili ben de sorguluyorum kendimi. Hatırladıklarımdan bahsetmeye çalışıyorum."

Özgür Yankaya: "Aklımda kalan bir şey daha var yeni aklıma geldi. Bir şey vardı; Hugh belki bize kızabilir ama bazı UEFA kliplerindeki örneklerle bağdaştırarak da hata yapabiliyoruz. Bazen bu örneklerle doğru kararlar da alabiliyoruz. Benim aklımda da bir pozisyon vardı onunla bağdaştırdığım için... Orada da atak oyuncusunun kendini çok attığı görülüyordu. Hatta bizim milli takımın maçıydı. Oyuncu kendini can havliyle abartarak atmıştı. Orada da buna benzer bir temas vardı. Bilmiyorum, izlemişlerdir herhalde. Bayağı bir benziyor pozisyon. Sadece beklentiye bakarak karar verdiğimi söylemiyorum, bunlar ikinci faktörler."

Abdulkadir Bitigen: "Burada Özgür ağabeyin beni VAR'a çağırmasını çok iyi anlıyorum. Çünkü ben teması göremediğimi net bir şekilde söyledim. Benim söylediğimin aksine ceza alanı içinde gerçekleşen bir temas var ve sahada bir penaltı beklentisi var. Haliyle Özgür ağabey beni izlemeye davet etti. İkincisi burada hücum oyuncusunun abartmasına mı bakacağız yoksa defans oyuncusunun yaptığı müdahaleye mi bakacağız? Hücum oyuncuları her seferinde abartıyor onu biliyoruz ama asıl önemli olan burada ayak seviyesindeki müdahale olmuyor mu?"

Hugh Dallas: "Basit penaltı vermiyoruz, bu kadar basit. Ufak bir temas dahi olsa basit penaltı vermiyoruz!"

GALATASARAY'DAN İLK AÇIKLAMA

Yaşanan skandal sonrası Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu basın toplantısında konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle bu konuyla ilgili kulübümüz daha detaylı bir açıklama yapacaktır. Amerika merkezli isimsiz bir hesaptan, konuşmaların önü ve arkası kesilerek bazı görüntülerin yayınlanması çok manidar. Bu görüntüler o merciye nasıl ulaştı, nasıl kaydedildi? Onu merak ediyoruz. 13 Mart’ta Ali Koç’un bahsettiği görüntüler kendisine nasıl ulaştı? Fenerbahçe’nin, TFF’de nasıl bir yapılanması var? Bunlar aklımızdaki soru işaretleri. Aynı hafta Fenerbahçe-Kasımpaşa maçındaki penaltı pozisyonuyla ilgili Hugh Dallas’ın yorumları, Ali Koç’ta varsa ve bizimle paylaşırsa seviniriz. Çünkü bizim maçla ilgili kısmı cımbızla çıkarıyorlar ama kendi maçlarında çok şaibeli pozisyonlar var onlarla ilgili konuşmalar maalesef meydana çıkmıyor. Merak ediyoruz. En kısa sürede ortaya çıkacağını tahmin ediyorum.”