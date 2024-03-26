Jorge Jesus radarına Galatasaraylı Mauro Icardi'yi aldı! Her şey bir yana Icardi bir yana

Galatasaray'ın Arjantinli süper yıldızı Mauro Icardi'nin adı Avrupa'nın pek çok kulübü ile anılırken bu kez ortaya bambaşka bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un takımı Al Hilal'in, Icardi'yi transfer listesine aldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Geldiği günden bu yana Galatasaraylı taraftarların gözdesi haline gelen Mauro Icardi, sezon sonunda veda mı ediyor? Arjantinli golcüye bu kez çok tanıdık bir isim talip oldu.

HER ŞEY BİR YANA ICARDI BİR YANA

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, bu sezon başın sarı-kırmızıların kadrosuna resmen katılmıştı.

2 sezondur Galatasaray'da başarılı bir performans sergileyen Icardi'nin adı Avrupa'nın pek çok takımıyla anılıyordu. Ancak bu kez sürpriz bir ekip devreye girdi.

Suudi Arabistan basınının iddiasına göre; Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal, Icardi'yi radarına aldı. Forvete takviye yapılmasını isteyen Jesus, Icardi'yi gözüne kestirdi.

ASLAN'IN GÖNLÜ YOK

Sarı-kırmızılı yönetim ise Icardi'nin ayrılığına sıcak bakmıyor. Sezon başında 10 milyon euroluk bonservis karşılığında takıma katılan Icardi'ye, astronomik bir teklif gelmezse, transfer için kapılar açılmayacak.