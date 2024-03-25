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Avrupa devi Galatasaraylı Victor Nelsson'a kafayı taktı! Nelsson'dan transfer açıklaması geldi

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Avrupa devi Galatasaraylı Victor Nelsson&#039;a kafayı taktı! Nelsson&#039;dan transfer açıklaması geldi

Spor Haberleri

Sezon başında yedek kulübesinde yer aldığı için isyan bayrağını çeken Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'in sakatlıkları sonrası yeniden formasına kavuşmuş ve performansıyla göz doldurmuştu. Avrupa'nın pek çok devinin transfer listesinde yer alan Nelsson'dan ilk açıklama geldi.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da, ortaya koyduğu performansla göz dolduran Danimarkalı stoper Victor Nelsson sezona iyi başlamamıştı. 

Sezon başında gözden çıkarılan isimlerden biri olan Nelsson, profesyonelliği elden bırakmamış ve formasını geri almıştı. Nelsson'un performansı Avrupa devlerinin de iştahını kabartıyor.

NAPOLI ISRARLA İSTİYOR

Victor Nelsson'un taliplerinden biri de İtalya Serie A 'nın son şampiyonu Napoli. Daha önce Nelsson'un kapısını çalan Napoli bu kez kararlı. Hatta iki kulübün pazarlıklara başladığı da gelen iddialar arasında. 

Avrupa devi Galatasaraylı Victor Nelsson'a kafayı taktı! Nelsson'dan transfer açıklaması geldi - 1. Resim

NELSSON'DAN İLK AÇIKLAMA

Transfer iddialarına açıklama ise Nelsson'dan geldi. Ülkesi basınına konuşan Nelsson "Geleceğin ne getireceğini" bilemezsiniz dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Çok fazla söylenti olduğunu söyleyebilirim. İster ben olayım ister diğer oyuncular. Sıkıcı bir cevap olduğunu biliyorum ama mümkün olduğunca şu anda bulunduğum yere odaklanmaya çalışıyorum. İster milli takım ister Galatasaray olsun, mümkün olduğunca önümdekilere odaklanmaya çalışıyorum. Geleceğin ne getireceğini bilemezsiniz. Ama şu anda mutlu olduğum yer Galatasaray." 

Şuan hedefinin şampiyonluk ve Süper Kupa olduğunu belirten Nelsson, Galatasaray kariyerinde 118 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 4 gol atıp, 1 asistlik bir performans sergiledi. 

SERBEST KALMA BEDELİ 25 MİLYON EURO

Öte yandan Napoli, Nelsson'un sözleşmesindeki 25 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye sıcak bakıyor. 

 

Düzenleyen:  - Spor
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