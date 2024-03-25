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Haberler > Spor > Fenerbahçe Galatasaray'a transfer çalımı attı ama olan ona oldu! Al Emre Mor'u ver Levent Mercan'ı

Fenerbahçe Galatasaray'a transfer çalımı attı ama olan ona oldu! Al Emre Mor'u ver Levent Mercan'ı

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Fenerbahçe Galatasaray&#039;a transfer çalımı attı ama olan ona oldu! Al Emre Mor&#039;u ver Levent Mercan&#039;ı

Spor Haberleri

Bu sezon hem Süper Kupa'da, hem şampiyonluk yarışında karşı karşıya gelen iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray şimdi de transfer karşı karşıya geldi. Levent Mercan transferinde prensip anlaşmasına varan Kanarya, Emre Mor'u takasla gönderiyor.

Fenerbahçe'den, Galatasaray'a transfer çalımı. Bu sezon 2 kulvarda da karşı karşıya gelen Galatasaray ile Fenerbahçe bir yandan da hız kesmeden gelecek sezon planlamasına odaklanmış durumda. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren iki ezeli rakip bu kez transfer karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Galatasaray'a transfer çalımı attı ama olan ona oldu! Al Emre Mor'u ver Levent Mercan'ı - 1. Resim

Her iki takımında istediği Fatih Karagümrük forması giyen 23 yaşındaki sol bek için Galatasaray'ın ocak ayındaki girişimi sonuçsuz kalmıştı. Elini çabuk tutan Fenerbahçe ise Fatih Karagümrük'ün kapısını çaldı ve menajeriyle kurulan temaslarda da önemli aşama kaydedildi. 

Fenerbahçe Galatasaray'a transfer çalımı attı ama olan ona oldu! Al Emre Mor'u ver Levent Mercan'ı - 2. Resim

AL EMRE MOR'U VER LEVENT MERCAN'I

Levent Mercan'ın transferi konusunda prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertliler takas yönetimine başvuracak. Kanarya, hali hazırda Fatih Karagümrük forması giyen Emre Mor'u teklif ederek transferi noktalamayı umuyor. 

Karagümrük cephesinin vereceği cevap merak konusu. Özelikle Ferdi Kadıoğlu'nun yaz transfer döneminde takımdan ayrılması durumunda, transfer listesinin ilk sırasında Levent Mercan var.

 

Düzenleyen:  - Spor
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