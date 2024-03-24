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Haberler > Spor > Jorge Jesus, Neymar'ın yerine Türkiye'den transfer yapıyor! Süper Lig devinin 10 numarası Al - Hilal yolcusu

Jorge Jesus, Neymar'ın yerine Türkiye'den transfer yapıyor! Süper Lig devinin 10 numarası Al - Hilal yolcusu

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Jorge Jesus, Neymar&#039;ın yerine Türkiye&#039;den transfer yapıyor! Süper Lig devinin 10 numarası Al - Hilal yolcusu

Spor Haberleri

Suudi Arabistan ekiplerinden Al - Hilal'i çalıştıran Jorge Jesus, transferde gözünü Süper Lig'e çevirdi. Portekizli hoca Trabzonspor'un yıldızını takımına istiyor.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, Trabzonsporlu Mahmoud Trezeguet'i Al - Hilal'e getirmek istiyor.

Suudi Arabistan ekibiyle şampiyonluğa yürüyen Jesus, Mısırlı yıldızı gözüne kestirdiği öğrenildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Jesus'un Süper Lig'den takip ettiği oyuncunun transfer edilmesini istediği belirtildi.

Jorge Jesus, Neymar'ın yerine Türkiye'den transfer yapıyor! Süper Lig devinin 10 numarası Al - Hilal yolcusu - 1. Resim

NEYMAR'IN YERİNE DÜŞÜNÜYOR

Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki kanat oyuncusu için sezon sonunda resmi teklif yapılması bekleniyor.

Kadrosunda Neymar'ı da bulunduran Al - Hilal'in yeni sezonda Brezilyalı yıldızla yollarını ayıracağı ve yerine Trezeguet'i alacağı konuşuluyor.

Bu sezon Karadeniz ekibiyle bu sezon 22 maça çıkan yıldız oyuncu, 10 gol ve 4 asist katkısında bulundu.

Düzenleyen:  - Spor
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