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Haberler > Spor > Fenerbahçe'ye 4 oyuncudan müjdeli haber! Sakatlar takıma dönüyor

Fenerbahçe'ye 4 oyuncudan müjdeli haber! Sakatlar takıma dönüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;ye 4 oyuncudan müjdeli haber! Sakatlar takıma dönüyor

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de sakat futbolculardan iyi haber geldi. Sarı-lacivertlilerde 4 oyuncunun tedavisi tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de güzel haberler geliyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan 4 oyuncu iyileşti.

ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA KADRODA OLACAKLAR

Çağlar Söyüncü ile Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Trabzonspor maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder'in tedavi süreci tamamlandı.

Fenerbahçe'ye 4 oyuncudan müjdeli haber! Sakatlar takıma dönüyor - 1. Resim

4 futbolcunun da Kadıköy'de oynanacak Adana Demirspor maçında kadroda olması planlanıyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30 haftasında toplandığı 79 puanla Galatasaray'ın 2 puan ardında ikinci sırada yer alıyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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