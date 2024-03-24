Fenerbahçe'ye 4 oyuncudan müjdeli haber! Sakatlar takıma dönüyor
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'de sakat futbolculardan iyi haber geldi. Sarı-lacivertlilerde 4 oyuncunun tedavisi tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de güzel haberler geliyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan 4 oyuncu iyileşti.
ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA KADRODA OLACAKLAR
Çağlar Söyüncü ile Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Trabzonspor maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder'in tedavi süreci tamamlandı.
4 futbolcunun da Kadıköy'de oynanacak Adana Demirspor maçında kadroda olması planlanıyor.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30 haftasında toplandığı 79 puanla Galatasaray'ın 2 puan ardında ikinci sırada yer alıyor.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi