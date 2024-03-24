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Haberler > Spor > Galatasaray'da dev transfer hamlesi! Mertens'in yerine Portekizli 10 numara geliyor! 44 maç: 18 gol, 14 asist

Galatasaray'da dev transfer hamlesi! Mertens'in yerine Portekizli 10 numara geliyor! 44 maç: 18 gol, 14 asist

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Galatasaray&#039;da dev transfer hamlesi! Mertens&#039;in yerine Portekizli 10 numara geliyor! 44 maç: 18 gol, 14 asist

Spor Haberleri

Sezon sonunda Benfica'dan ayrılması beklenen Rafa Silva için Galatasaray'ın devreye girdiği ve sezon sonunda tarafların bir görüşme yapacağı kaydedildi.

Yeni sezonda futbolu bırakacak olan Dries Mertens'in yerine oyuncu bakan Galatasaray, aradığı ismi Portekiz'de buldu.

Sarı-kırmızılılar, Benfica forması giyen Rafa Silva'yı gözüne kestirdi.

Sezon sonunda boşa düşecek olan 30 yaşındaki yıldız için resmi teklif yapılacak.

GALATASARAY'DAN RAFA SİLVA ATAĞI

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre; Galatasaray, Benfica ile sözleşmesi bitecek Rafa Silva'yı transfer etmek istiyor.

Sarı kırmızılı ekibin 30 yaşındaki on numaraya 3 yıllık bir sözleşme teklif ettiği ve her bir yıl için ise 3.5 milyon Euro'luk ücret önerdiği belirtildi. 

Galatasaray'da dev transfer hamlesi! Mertens'in yerine Portekizli 10 numara geliyor! 44 maç: 18 gol, 14 asist - 1. Resim

Galatasaraylı yöneticiler ile pazarlığın sürdüğüne dikkat çekilen haberde, sarı kırmızılıların gelecek sene Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek bu transferi tamamlamak istediği aktarıldı.

2016'dan bu yana Benfica'da oynuyan Portekizli futbolcu, Bu sezon 44 maçta sahaya çıktı ve 18 gol, 14 asistle dikkat çeken bir performansa imza attı.

Kariyer sezonunu geçiren Rafa Silva Benfica formasıyla toplamda ise 318 karşılaşmada 90 gol, 78 asistlik katkı sağladı.

Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Mertens ve Sergio Oliveira'nın yerine oyuncu bakan Galatasaray, Rafa Silva'nın haricinde birçok ismi listesine eklediği belirtildi.

Düzenleyen:  - Spor
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