Galatasaray'da Nelsson piyangosu! İtalyan devinden rekor bonservis geliyor

Devre arasında Sacha Boey'i 30 milyon euro bedelle Bayern Münih'e satan Galatasaray, bu defa Victor Nelsson için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Danimarkalı stopere İtalya liginin son şampiyonu Napoli talip oldu.

Galatasaray'da son haftaların en formda isimlerinden olan Victor Nelsson'a İtalya'dan talip çıktı.

Geçen sezon Sevilla'dan gelen 14 milyon euroluk teklifi kabul etmeyen Sarı-kırmızılılar, en az 25 milyon euro gelir hedefliyor.

İtalyan medyasından Tutto Mercato'da yer alan habere göre, Serie A'nın son şampiyonu Napoli, Victor Nelsson için devreye girdi.

NAPOLI NELSSON İÇİN İSTANBUL'A GELİYOR

Galatasaray ile Napoli arasında pazarlıkların başladığı vurgulanan haberde, İtalyan devinin bu transfer için istekli olduğu aktarıldı.

Nelsson'u gelecek sezon satmayı planlayan Aslan, 25 milyon euronun altında gelen teklifleri kabul etmeyeceği konuşuluyor.

Son 2 sezonda Marcao ve Sacha Boey'i Avrupa'ya gönderen Galatasaray, bu defa Nelsson'u satarak önemli bir gelir elde etmesi bekleniyor.

Galatasaray'da 3. sezonunu geçiren Victor Nelsson, sarı-kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 118 maça çıktı.

Milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistlik üretmeyi başardı.