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Haberler > Spor > Vanspor kalecisi Nurullah Aslan'dan tarihi gol! Forvetler susunca kaleci devreye girdi

Vanspor kalecisi Nurullah Aslan'dan tarihi gol! Forvetler susunca kaleci devreye girdi

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Vanspor kalecisi Nurullah Aslan&#039;dan tarihi gol! Forvetler susunca kaleci devreye girdi

Spor Haberleri

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Karacabey Belediye Spor - Van Spor maçında uzun unutulmayacak bir an yaşandı. Kaleci Nurullah Aslan, son dakikada attığı golle 1 puan kazandıran isim oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Karacabey Belediye Spor - Van Spor maçı 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın son dakikalarına Vanspor kalecisi Nurullah Aslan damga vurdu.

2-1 devam eden karşılaşmanın 90+5. dakikasında Van Spor'un kullandığı kornerde kaleci Nurullah Aslan sahneye çıktı.

Aslan yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımına 1 puanı getiren isim oldu.

O anlar sosyal medyada kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

NURULLAH ASLAN 1 PUAN KAZANDIRDI

Karşılaşmada Karacabey Belediye Spor'un gollerini 29. dakikada Serhat Kot ve 60. dakikada Ersel Aslıyüksek kaydetti. Van Spor'un diğer golü ise 8. dakikada Sinan Kurumuş'tan geldi.

NURULLAH ASLAN'IN KAFA GOLÜ

Düzenleyen:  - Spor
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