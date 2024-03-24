Vanspor kalecisi Nurullah Aslan'dan tarihi gol! Forvetler susunca kaleci devreye girdi
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Karacabey Belediye Spor - Van Spor maçında uzun unutulmayacak bir an yaşandı. Kaleci Nurullah Aslan, son dakikada attığı golle 1 puan kazandıran isim oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Karacabey Belediye Spor - Van Spor maçı 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın son dakikalarına Vanspor kalecisi Nurullah Aslan damga vurdu.
2-1 devam eden karşılaşmanın 90+5. dakikasında Van Spor'un kullandığı kornerde kaleci Nurullah Aslan sahneye çıktı.
Aslan yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımına 1 puanı getiren isim oldu.
O anlar sosyal medyada kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
NURULLAH ASLAN 1 PUAN KAZANDIRDI
Karşılaşmada Karacabey Belediye Spor'un gollerini 29. dakikada Serhat Kot ve 60. dakikada Ersel Aslıyüksek kaydetti. Van Spor'un diğer golü ise 8. dakikada Sinan Kurumuş'tan geldi.