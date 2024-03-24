Kadınlar Ligi derbisinde Fenerbahçe Galatasaray'ı 2 golle geçti!

Kadınlar Süper Ligi'nin 25. haftasında iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler 2-1'lik skorla üç puanı hanesine yazdırdı.

Kadınlar Futbol Süper Lig'inin 25.haftası bir derbiye sahne oldu. Fenerbahçe ile Galatasaray Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada gol perdesini 4.dakikada Galatasaraylı Arzu Karabulut açtı. Sarı-lacivertliler bu gole 9.dakikada Ece Türkoğlu ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

FENERBAHÇE'YE 3 PUANI GETİREN İSİM COLEMAN

Karşılaşmanın 69.dakikasında sahneye çıkan Zenatha Coleman Fenerbahçe lehine skoru tayin eden golü attı. Bu sonuçla Fenerbahçe 3 puanı hanesine yazdırmasını bildi.

Bu sonuçla Fenerbahçe, ligde puanını 57 yaptı ve 2. sıraya yerleşerek lider Galatasaray ile puan farkını 2'ye indirdi.