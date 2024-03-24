Süper Lig kulüp başkanı trafik kazası yaptı! İşte olay yerinden fotoğraflar
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, trafik kazası yaptı. Bir kişinin yaralandığı kazada can kaybının olmadığı öğrenildi.
Süper Lig ekibi Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, motosiklet kullanan bir vatandaşla kaza yaptı.
Kadir Has yol güzargahında gerçekleşen kazada can kaybının olmadığı belirtildi.
Futbol Arena'dan Memduh Borazan'ın aktardığı bilgiye göre; her iki tarafın da sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
KAZA ANINDAN FOTOĞRAFLAR
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor