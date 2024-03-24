Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > Süper Lig kulüp başkanı trafik kazası yaptı! İşte olay yerinden fotoğraflar

Süper Lig kulüp başkanı trafik kazası yaptı! İşte olay yerinden fotoğraflar

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Süper Lig kulüp başkanı trafik kazası yaptı! İşte olay yerinden fotoğraflar

Spor Haberleri

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, trafik kazası yaptı. Bir kişinin yaralandığı kazada can kaybının olmadığı öğrenildi.

Süper Lig ekibi Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, motosiklet kullanan bir vatandaşla kaza yaptı.

Kadir Has yol güzargahında gerçekleşen kazada can kaybının olmadığı belirtildi.

Futbol Arena'dan Memduh Borazan'ın aktardığı bilgiye göre; her iki tarafın da sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KAZA ANINDAN FOTOĞRAFLAR

Süper Lig kulüp başkanı trafik kazası yaptı! İşte olay yerinden fotoğraflar - 1. Resim

Süper Lig kulüp başkanı trafik kazası yaptı! İşte olay yerinden fotoğraflar - 2. Resim

 

 

Düzenleyen:  - Spor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kadınlar Ligi derbisinde Fenerbahçe Galatasaray'ı 2 golle geçti! - SporDerbide 3 puan Fenerbahçe'ninRıza Çalımbay teklifi kendi ağzıyla açıkladı! Milli takım iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü - SporMilli takım iddiaları gündem olmuştuGalatasaray 26'lık kanat için kapıyı çaldı! Jhon Arias'ın menajeri teklifi resmen açıkladı! Felipe Melo detayı - SporGalatasaray o ismin kapısını çaldı menajeri resmen açıkladıGalatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı neden ertelenmedi? Perde arkası ortaya çıktı meğer... - Sporİşte perde arkasında yatan o gerçek!Toprak Razgatlıoğlu son virajda kazandı! Superpole yarışında nefes kesen anlar - SporToprak yine kazandıBir kez daha Galatasaray! Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın sürpriz kararı sonrası ortalık karıştı - SporAldığı sürpriz karar sonrası ortalık karıştıGalatasaray cephesinden Arda Güler açıklaması! Flaş sözler! Daha önce transfer iddiaları ortaya atılmıştı - SporGalatasaray cephesinden Arda Güler açıklaması!Semih Kılıçsoy krizinde gündemi sarsacak iddia! Sinan Engin canlı yayında duyurdu - SporSemih gerçeğini canlı yayında duyurduAcun Ilıcalı ateşi yaktı Fenerbahçe için açık kapı bıraktı! Taraftarı heyecanlandıracak gelişme - SporFenerbahçe taraftarını heyecanlandıran gelişmeBomba iddia! Fatih Terim Türkiye'ye geri mi dönüyor? Aldığı teklifi açıkladı: "TFF başkanlığına aday olacak" - SporYılın bombası! Aldığı teklifi açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...