Süper Lig kulüp başkanı trafik kazası yaptı! İşte olay yerinden fotoğraflar

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 24 Mart 2024 17:43 - Güncelleme: 24 Mart 2024 17:54 - Güncelleme:

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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, trafik kazası yaptı. Bir kişinin yaralandığı kazada can kaybının olmadığı öğrenildi.