Galatasaray 26'lık kanat için kapıyı çaldı! Jhon Arias'ın menajeri teklifi resmen açıkladı! Felipe Melo detayı

Bir yandan Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde teklif götürdüğü Jhon Arias'a bir kez daha teklif götürüldüğü ortaya çıktı. Teklifin detaylarını Arias'ın menajeri açıkladı. İşte haberin detayları...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın sezon arasında teklif götürdüğü ancak kadrosuna katamadığı Jhon Arias'a teklif götürdüğü ortaya çıktı. Jhon Arias'ın menajeri hem teklifi hem de detaylarını duyurdu.

Yaz transfer döneminde hücum bölgesinin her iki kanadında da oynayabilen Jhon Arias'ı katmak isteyen sarı-kırmızılıar daha önce de oyuncunun takımı Fluminense'nin kapısını çalmıştı.

"GALATASARAY TEKLİF YAPTI"

AS gazetesine açıklamalarda bulunan Jhon Arias'ın menajeri Fernando Diniz oyuncuya, Galatasaray, Zenit ve Sevilla'nın teklifte bulunduğunu söyledi. Oyuncusunun transfer olmak istemediğini belirten Diniz şu ifadeleri kullandı:

"Jhon ayrılmak isteseydi kulüp başkanı kalmak için onu ikna etmek zorundaydı. Galatasaray ve Sevilla teklif yaptı. Fransa ve İtalya'dan da oyuncuya ilgi var."

FELIPE MELO ONAY VERMİŞTİ

Sarı-Kırmızılılar daha önce de Jhon Arias için harekete geçmişti. O dönem sarı-kırmızılıların eski yıldızların Felipe Melo da oyuncu hakkında olumlu görüş bildirmiş ancak Fluminense, Galatasaray'ın Jhon Arias için yaptığı teklifi geri çevirmişti.