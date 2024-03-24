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Haberler > Spor > Bir kez daha Galatasaray! Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın sürpriz kararı sonrası ortalık karıştı

Bir kez daha Galatasaray! Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın sürpriz kararı sonrası ortalık karıştı

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Bir kez daha Galatasaray! Trabzonspor&#039;da Uğurcan Çakır&#039;ın sürpriz kararı sonrası ortalık karıştı

Spor Haberleri

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde adı sık sık Galatasaray ile anılan Uğurcan Çakır'ın son hamlesi kafaları karıştırdı. Bu sezon Trabzonspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Çakır flaş bir değişikliğe gitti.

Trabzonspor'un ve A Milli Takım'ın başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'ın son hamlesi sonrası ortalık karıştırdı. Geçen yaz transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan, geçtiğimiz günlerde de İskoçya ligi ekiplerinden Celtic'in transfer listesinde olduğu iddia edilen Çakır'ın bu sezon Trabzonspor'dan ayrılması bekleniyor. 

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan daha önce yaptığı açıklamada "Uğurcan'a olası Avrupa transferinde kolaylık sağlama sözümü var. İyi bir teklife gelirse bunu değerlendiririz. Ancak yurt için de herhangi bir rakibimize satmayacağız" demişti.

Bir kez daha Galatasaray! Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın sürpriz kararı sonrası ortalık karıştı - 1. Resim

FLAŞ HAMLE 

Bu sezon sonunda Trabzonspor'dan ayrılmasına kesine gözüyle bakılan ve ismi sık sık transfer haberlerinde geçen Çakır'dan gelen sürpriz hamle, Galatasaray iddialarının körüklenmesine neden oldu. 

Menajerlik şirketini değiştiren Çakır, Cenk Melih Yazıcı ve William D'Avila ortaklığındaki şirketin bünyesine geçti. Galatasaray'ın yıldız transferlerinde kilit rol oynayan İtalyan menajer Gardi'nin de Uğurcan Çakır'ın yeni menajerleriyle ortak çalışacağı belirtildi.

Çakır'ın adı son olarak İskoçya ligi ekiplerinden Celtic ile anılmıştı.

 

Düzenleyen:  - Spor
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