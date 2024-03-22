Uğurcan Çakır'ın kaderini Liverpool belirledi! Galatasaray derken adresi bambaşka bir takım oldu! Trabzonspor'un kapısını çalacaklar

Uzun yıllardır Trabzonspor'un kalesini koruyan, A Milli Takım formasını da başarılı bir şekilde terleten Uğurcan Çakır'ın adı bir süredir Galatasaray ile anılıyordu. Bordo-mavili ekipten sezon sonunda ayrılması beklenen Çakır'ın yeni takımı hakkında bu kez bambaşka bir iddia ortaya atıldı. İşte o iddia ve ayrıntıları.

Trabzonspor ve A Milli Takım formalarını yıllardır başarılı bir şekilde terleten Uğurcan Çakır'ın sezon sonunda bordo-mavili ekipten ayrılması bekleniyor. Adı zaman zaman transfer dedikoduların karışan Çakır'ın adı bu kez Ada'dan bir takımla anıldı.

Sık sık Galatasaray'a gideceği yönündeki iddiaları okumuz Çakır'ın geleceğini Liverpool belirledi. İskoçya Premiership ekiplerinden Celtic, yaz aylarında kalesini güçlendirmek istiyor. Sezon sonunda futbolu bırakacak olan kalecileri Joe Hart'ın yerini dolduracak bir kaleci arayan Celtic için ilk adaya Liverpool'un file bekçisi Caoimhin Kelleher'dı.

Ancak Alisson'un sakatlığı sonrası kaleyi devralan Kelleher'ın iyi bir performans sergileyince Liverpool, transfer kapılarını kapattı. Bu nedenle Avrupa'da daha uygun bir alternatife giden Celtic, Çakır'ı kıskacına aldı.

GALATASARAY DEĞİL CELTIC

Haberde, özellikle bu sezon başında adı sık sık Galatasaray'la anılan Uğurcan Çakır hakkında şu ifadeler yer aldı:

"Celtic kulübüyle bağlantılı bir diğer isim ise, Trabzonspor ve Türkiye Millî Takımı'nın kalecisi Uğurcan Çakır. 27 yaşındaki kaleci, yazın 7.5 milyon euroluk transfer teklifleriyle gündeme gelmişti"

"ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

Çakır daha önce yaptığı açıklamalarda Trabzonspor'da yer alma fikrini yineliyordu. Yaptığı bir açıklamada ise şu ifadeleri kullanmıştı. "Çocukluğumdan beri Trabzonspor taraftarıyım, bize bu sevgiyi babam aşıladı. Altyapıda belli bir süre çalıştıktan sonra A Takım'a yükseldim. 4 kupa kaldırdım. Taraftar olduğum kulüpte kupa kazanmak benim için inanılmaz bir duygu. Bununla her zaman gurur duydum. Bu takımın kaptanı olmak çok güzel ve onurlu bir duygu. Çocukluğumdan beri Trabzonspor'da oynamak benim hayalimdi. Bu bana, aileme ve sevdiklerime büyük gurur veriyor."

2027 yılına kadar Trabzonspor'la sözleşmesi bulunan Çakır'ın, geleceği hakkındaki son karar merak konusu oldu.