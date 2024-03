Aziz Yıldırım'dan yaylım ateşi! Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası hızını alamadı bir açıklama daha yayınladı

Günlerdir konuşulan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sonrası bir açıklama yayınlayan Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, hızını alamayıp bir açıklama daha yayınlandı. İşte Yıldırım'ın açıklamasından satır başları.

Süper Lig'in 30.haftasında oynana Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olayları etkisi dinmiyor. Olaylı maçın ardından bir açıklama yayınlayan Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, o açıklamada hakem Halil Umut Meler'e yüklenmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Otobüs kurşunlanması olayını çözemezse bunlar yaşanır. İlk iş Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırıyı aydınlatmak. Maç sahaya meşale atıldığında iptal edilmeliydi."

BİR AÇIKLAMA DAHA

Önceki gün Trabzonspor cephesinin düzenlediği basın toplantısı sonrası Yıldırım, hızını alamayıp bir açıklama daha yayınladı. Fenerbahçe'ye 3 Temmuz süreci üzerinden yüklenilmemesi gerektiğini, UEFA'dan bir disiplin cezası almadığını söyleyen Yıldırım'ın ifadesine şu ifadeler yer aldı.

"AMAÇ BÜYÜK KESİMLERİ KARŞI KARŞIYA GETİRMEK"

"Bilinmelidir ki yabancı istihbarat örgütlerinin kullanışlı aparatı olan, FETÖ'nün amacı; ülkemizde, Anayasal Düzeni Değiştirmek ve kendi düşüncesini ülke yönetiminde hakim kılmaktır. FETÖ'nün baş yapıtı olan 3 Temmuz Kumpasının amacı da toplumun büyük kesimlerini karşı karşıya getirmek, çatıştırmak, bu yolla onarılmaz fay hatları oluşturmaktır. "

"BUGÜNE KADAR HUKUK YOLUYLA YANIT VERDİK"

"Trabzon'da yaşanan olaylar üzerinden Fenerbahçe ve Trabzonspor camialarını çatıştırmak için benzer şekilde provokatif eylem ve söylemlerde bulunan, parmak sallayıp, büyük camiaları tehdit edenlerin de amacı ve nihai hedefi de aynıdır. FETÖ Kumpası üzerinden bugüne kadar camiamıza yapılan saldırılara hukuk yolu ile mahkemelerde cevabımızı verdik."

"ASLA SUSMAYACAĞIZ"

"FETÖ artıklarına ve kripto mensuplarına ihtarımızdır: Sessizliğimiz ve suskunluğumuz toplumsal barışın korunması, 3 Temmuz Kumpasının toplum üzerinde oluşturduğu tahribatın etkilerini gidermeye yöneliktir. Ortaya atılan her iddiaya, söylenen her söze bir cevabımız vardır ve gerekli gördüğümüz her durumda gerekli cevabı da vereceğiz. Bizi tasfiye ettiğini, bu şekilde sesimizi kısabileceğini hayal edenler bilmelidir ki Silivri Zindanı'nda haykıran, hayatları pahasına haklılıklarını ve kulübümüzü savunan bizler asla bu konuda susmayacağız."