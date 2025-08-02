Tarihi transfer resmen açıklandı: Barcelona'dan ayrıldı, Vanspor'a imza attı

TFF 1'inci Lig'in yeni takımlarından Vanspor, sürpriz bir transfer gerçekleştirdi. Kırmızı-siyahlı kulüp, geçtiğimiz sezonu Barcelona'nın rezerv takımında geçiren Kamerunlu forvet Ivan Cedric'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

"HIZI, FİZİK GÜCÜ VE BİTİRİCİLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR"

Vanspor'un transfer duyurusunda, "Hoş Geldin Ivan Cedric. Takımımız, Barcelona II forması giyen hücum oyuncusu Ivan Cedric ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Genç yaşına rağmen Avrupa’da önemli bir tecrübe kazanan Cedric; hızı, fizik gücü ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor. Yeni sezonda kırmızı-siyah formamızla başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

IVAN CEDRIC'İN KARİYERİ

Kamerun U23 takımıyla 2 karşılaşmaya çıkan golcü oyuncu, sırasıyla Los Yebenes, AD Alcoron B, Toledo, Valladolid B, Valladolid, Las Palmas, Barcelona B takımlarının formalarını giydi.

Geçtiğimiz sezon 29 karşılaşmada 8 gol ve 6 asistlik skor katkısı sunan 23 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 109 maça çıkarken, 34 gol attı ve 9 asistlik performans sergiledi.