Barcelona'nın yeni 10 numarası! Maaşı tam 10 kat arttı: Törene babaanesiyle katıldı

İspanyol devi Barcelona, uzun yıllar Lionel Messi'nin giydiği 10 numaralı formanın yeni sahibinin Lamine Yamal olduğunu açıkladı. 200 milyon euroluk güncel piyasa değeriyle "dünyanın en pahalı futbolcusu" olan 18 yaşındaki İspanyol yıldız, imza törenine babaannesi Fatima ile birlikte katıldı.

Barcelona Kulübü, geçtiğimiz sezon sergilediği performansla tüm dünyanın dikkatini çeken Lamine Yamal'ın sözleşmesini 2031 yılına kadar uzatırken; 10 numaralı formayı da genç yıldızına verdi. 18 yaşındaki futbolcunun, imza törenine babaannesi Fatima ile katıldığı anlara ait görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

2031 YILINA KADAR BARCELONA'DA

Lamine Yamal, 2024-2025 sezonunda 19 numaralı formasıyla 55 karşılaşmaya çıktı. Barcelona, 18 gol ve 25 asistlik skor katkısı sunan Yamal'ın sözleşmesini 2031 yılına kadar uzattı.

Genç yıldız için düzenlenen imza törenine, Yamal'ın Fas uyruklu babaannesi Fatima da katıldı. İspanyol futbolcunun, tören boyunca babaannesini yanından ayırmaması takdir topladı.

3 MİLYON EUROLUK MAAŞI 30 MİLYON EURO OLDU

The Athletic'in haberine göre; Barcelona, kulüp tarihinin en önemli numarası "10" ile onurlandırdığı Yamal'ın maaşına astronomik oranda zam da yaptı.

İspanyol kulübünden yıllık 3 milyon euro kazanan Yamal, yeni sözleşmeyle 30 milyon euro kazanacak. Söz konusu rakam, performans primini içeren bonuslarla birlikte 40 milyon euroya ulaşabilecek.