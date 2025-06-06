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LaLiga'da sezonun oyuncusu Barcelonalı Raphinha

Kaynak: Anadolu Ajansı
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LaLiga&#039;da sezonun oyuncusu Barcelonalı Raphinha
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

LaLiga'da 2024-2025 sezonunun oyuncusu Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Raphinha seçildi.

LaLiga'da sezonun oyuncusu ve teknik direktörü açıklandı.

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; 2022'de İngiliz kulübü Leeds United'dan Barcelona'ya transfer olan Raphinha, sezonun oyuncusu ödülüne layık görüldü.

28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezon ligde 36 maçta forma giyip 18 gol attı ve takımının şampiyonluğuna en çok katkı veren oyunculardan biri oldu.

SEZONUN TEKNİK DİREKTÖRÜ FLICK

Sezonun teknik direktörü olarak Barcelona'nın Alman çalıştırıcısı Hansi Flick seçilirken, en iyi 23 yaş altı oyuncu ödülüne de Katalan ekibinin genç İspanyol yıldızı Lamine Yamal layık görüldü.

Sezonun kurtarışı ödülünü Atletico Madrid'in Sloven kalecisi Jan Oblak kazanırken, sezonun golü ödülünü ise Real Sociedad'ın Hırvat orta saha oyuncusu Luka Sucic aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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