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Barcelona, Rashford için harekete geçti! Deco'dan 4 yıldızlık liste

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Barcelona, Rashford için harekete geçti! Deco&#039;dan 4 yıldızlık liste
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Katalan devi, Marcus Rashford’un menajeriyle ilk teması kurdu. Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun transfer listesindeki diğer isimler de dudak uçuklatıyor.

La Liga'da sezonu zirvede tamamlayan Barcelona, yeni sezonun kadro planlamasına hız verdi. Katalan ekibi, sol kanat transferi için Premier Lig'den Marcus Rashford'un peşine düştü.

Barcelona, Rashford için harekete geçti! Deco'dan 4 yıldızlık liste - 1. Resim

Marca'nın haberine göre Barcelona, geçtiğimiz sezon Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen ve Manchester United'ın sözleşmeli oyuncusu olan Rashford'un menajeriyle masaya oturdu.

Barcelona, Rashford için harekete geçti! Deco'dan 4 yıldızlık liste - 2. Resim

Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun Rashford dışında üç yıldız ismi daha gündemine aldığı öğrenildi. Deco'nun listesinde Liverpool'dan Luis Díaz, Milan'dan Rafael Leao ve Newcastle United'dan Alexander Isak bulunuyor.

Barcelona, Rashford için harekete geçti! Deco'dan 4 yıldızlık liste - 3. Resim

Katalan devinin yaz transfer döneminde bu isimlerden birini renklerine bağlamak için çalışmalara başladığı belirtildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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