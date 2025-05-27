Barça'dan Lamine Yamal sürprizi! Barcelona, 17'lik yıldızı 2031'e kadar renklerine bağladı

İspanya'nın Barcelona Kulübü'nnden yıldız futbolcu Lamine Yamal sürprizi geldi. Yamal ile 2030'a kadar sözleşme yapması beklenen Barça, 17'lik yıldızı 2031'e kadar renklerine bağladı.

FC Barcelona, ​​süperstar Lamine Yamal'ın sözleşmesini uzattı. Yıldız futbolcuyla yapılan anlaşmanın tüm noktaları netleşti. 2030'a kadar sözleşme yapması beklenen Barça, Yamal'ın sözleşmesini 30 Haziran 2031'e kadar uzattı.

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15 YAŞINDAN BERİ BARÇA'DA

Yamal ile Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta arasında yeni sözleşmenin imzalanmasından sonra resmi açıklama yapan Katalan kulübü, henüz 7 yaşında La Masia'ya giren ve 15 yaşında iken 29 Nisan 2023'te ilk kez bordo mavili formayı giydiğini hatırlattı.

2031'E KADAR BORDA MAVİLİ FORMAYI GİYECEK

Laporta,Yamal'ın 30 Haziran 2031'e kadar Barcelona'da kalmasını sağlayacak imzaları attığını duyurdu. Genç futbolcunun Barcelona formasıyla "eğlenceli, cesur ve rahat tarzını kaybetmeden sadece fiziğiyle büyülediğini" aktaran açıklamada, "Lamine Yamal henüz reşit olmasa da Barcelona için önemli bir oyuncu. ​​​​Bu sezon La Liga, Kral Kupası ve Süper Kupa'yı kazanmada kilit rol oynadı ve dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak kendini kanıtladı. Çünkü o sadece iyi bir oyuncu değil, aynı zamanda kararlı bir oyuncu." ifadeleri kullanıldı.

Yamal'ın Barcelona'da ilk takımla 106 maçta oynadığı belirtilen açıklamada, La Liga, Kral Kupası ve Süper Kupa tarihinin en genç golcüsü ve Barça formasıyla 100 maçı geçen en genç golcü gibi birçok rekora imza attığı vurgulandı.

15 MİLYON AVRO KAZANACAK

İspanya'nın önemli gazetelerinden El Pais ise Yamal'ın Barcelona'nın kadrosundaki en iyi oyuncu olduğunu ve yeni sözleşme ile sezon başına 15 milyon avro kazanacağını iddia etti.

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DAHA 17 YAŞINDA

Bu sezon Barcelona forması ile toplam 55 maçta 18 gol, 22 asistle oynayan Yamal, 13 Temmuz'da 18 yaşına girecek.