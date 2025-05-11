Lamine Yamal'dan Cristiano Ronaldo göndermesi

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Real Madrid'e attığı golün ardından Cristiano Ronaldo'nun ünlü 'Calma' sevincini yaparak dikkatleri üzerine çekti.

La Liga'nın 35. haftasında Barcelona ile Real Madrid'in karşı karşıya geldiği El Clasico, unutulmaz anlara sahne oldu.

32. dakikada ise genç yetenek Lamine Yamal, ceza sahası dışından enfes bir vuruşla Courtois'yı avladı ve skora dengeyi getirdi: 2-2.

Attığı golün ardından Yamal, ünlü 'Calma' (Sakin ol) sevincini yaparak Cristiano Ronaldo'ya gönderme yaptı. Bu hareket sosyal medyada gündem oldu.