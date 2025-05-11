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Lamine Yamal'dan Cristiano Ronaldo göndermesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Lamine Yamal&#039;dan Cristiano Ronaldo göndermesi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Real Madrid'e attığı golün ardından Cristiano Ronaldo'nun ünlü 'Calma' sevincini yaparak dikkatleri üzerine çekti.

La Liga'nın 35. haftasında Barcelona ile Real Madrid'in karşı karşıya geldiği El Clasico, unutulmaz anlara sahne oldu.

Lamine Yamal'dan Cristiano Ronaldo göndermesi - 1. Resim

32. dakikada ise genç yetenek Lamine Yamal, ceza sahası dışından enfes bir vuruşla Courtois'yı avladı ve skora dengeyi getirdi: 2-2.

Lamine Yamal'dan Cristiano Ronaldo göndermesi - 2. Resim

Attığı golün ardından Yamal, ünlü 'Calma' (Sakin ol) sevincini yaparak Cristiano Ronaldo'ya gönderme yaptı. Bu hareket sosyal medyada gündem oldu.

Lamine Yamal'dan Cristiano Ronaldo göndermesi - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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