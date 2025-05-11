Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > El Clasico'da gözler Arda Güler'de! Real Madrid ilk 11'i resmen açıkladı

El Clasico'da gözler Arda Güler'de! Real Madrid ilk 11'i resmen açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
El Clasico&#039;da gözler Arda Güler&#039;de! Real Madrid ilk 11&#039;i resmen açıkladı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanya'da şampiyonluk düğümü çözülüyor, Barcelona ve Real Madrid bugün karşı karşıya geliyor. Aralarında 4 puan fark bulunan iki ekibin mücadelesi heyecanla beklenirken, gözler milli yıldız Arda Güler'de. Real Madrid, ilk 11'de Arda Güler'in de yer aldığını açıkladı. İşte maça dair son dakika detayları...

LaLiga'nın 35'inci haftasında Real Madrid, Barcelona deplasmanına konuk oluyor. Ligin zirvesinde yer alan Katalan ekibi, Real Madrid'in 4 puan önünde bulunuyor ve El Clasico'da galip gelmesi durumunda şampiyonluk yarışında büyük avantaj elde edecek.

Real Madrid'in ise olası bir yenilgide şampiyonluk şansı zora girecek ve iki takım arasındaki puan farkı 7'ye çıkacak. Bu karşılaşmada milli yıldız Arda Güler'in forma şansı bulacağı tahmin edilirken, gözler teknik direktör Carlo Ancelotti'ye çevrildi. Son dakika açıklaması Real Madrid'den geldi...

ARDA GÜLER İLK 11'DE

LaLiga'da geçtiğimiz haftaki Celta Vigo maçında 1 gol ve 1 asistle oynayan Arda Güler, Barcelona maçında ilk 11'de sahaya çıkacak. Bu sezon genellikle oyuna sonradan dahil olan milli futbolcu, son oynanan derbide asist yapmıştı.

Karşılaşmanın ilk 11'i şöyle:

El Clasico'da gözler Arda Güler'de! Real Madrid ilk 11'i resmen açıkladı - 1. Resim

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İspanya LaLiga'nın 35'inci hafta mücadelesinde Barcelona ile Real Madrid'in karşı karşıya geleceği maç 11 Mayıs Pazar günü (bugün) oynanacak ve TSİ 17.15'te başlayacak.

Karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlacak.

İSPANYOL BASINI ÖVGÜYLE BAHSETTİ

Karşılaşmadan önce Marca'da yer alan haberde Arda Güler'in Barcelona maçına ilk 11'de başlayacağı belirtilmişti. Haberde, milli futbolcu ile ilgili şu ifadelere yer verilmişti:

"Zorluklara verdiği tepki, soyunma odasındaki ve teknik ekipteki herkesi büyüledi. Arda, şubat ayının son günlerinde Girona ile oynanan maçın ardından dibe vurdu. Madrid'in galibiyetinde tek bir dakika bile forma giymedi. Endrick, Ceballos, Camavinga ve Rüdiger ise yedek kulübesinden oyuna girerek fırsat buldular."

El Clasico öncesi gözler Arda Güler'de! İspanyol basınından flaş iddia - 1. Resim

"ZİHNİYETİNİ BÜYÜK ÖLÇÜDE DEĞİŞTİRDİ"

Haberde, Arda'nın Barcelona karşısında ilk 11'de başlayacağı belirtilmiş ve "Değişim hızlı oldu ve Arda'nın forma giymesi, Kupa finalinde de görüldüğü gibi giderek daha önemli hale geldi. Zihniyetini büyük ölçüde değiştirdi ve takımdaki etkisi artarak herkesin saygısını kazandı. Kupa finalinde ise takımın çehresi değişti. Arda bugün ilk 11'de oynayacak ve gerçek bir ilk 11 oyuncusu gibi hissetmeye başlayacak" denilmişti.

Ayrıca milli futbolcuyla ilgili ayrıca şu ifadelere yer verilmişti:

Arda Güler soyunma odasında çok seviliyor. Onu çok iyi niyetli, futbolu çok seven bir çocuk olarak görüyorlar. Teknik heyet, kendisine zaman tanıdı ve sabırsızlığını çok iyi anlıyor.

El Clasico öncesi gözler Arda Güler'de! İspanyol basınından flaş iddia - 2. Resim

38 MAÇTA 5 GOL, 9 ASİST

Öte yandan El Chiringuito TV'de yer alan haberde de 20 yaşındaki genç yeteneğin ilk 11'de olacağı belirtilmişti.

TVN 2'de yer alan yazıda ise Arda Güler'in El Clasico'da anahtar oyuncu olabileceğine vurgu yapılmış ve şu ifadeler kullanılmıştı:

"Güler'in üç iyi maçı, Katalan ekibiyle oynanacak kritik karşılaşma öncesinde iyimser olmayı gerektiriyor."

Bu sezon Real Madrid formasıyla 38 maça çıkarken 5 gol ve 9 asist kaydetti.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

537 şube kapanmış, 7 bin kişi mağdur olmuştu: KFC ve Pizza Hut, Türkiye'ye dönüyorPapa 14. Leo Dünya liderlerine seslendi! "Gazze'de derhal ateşkes ilan edilsin!"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Malatyaspor tarihe geçti! Bunu yaşayan 4'üncü takım oldu - SporMalatyaspor tarihe geçti! Bunu yaşayan 4'üncü takım olduTadic'in Talisca'ya saha içinde ne söylediği ortaya çıktı! İşte gün yüzüne çıkan gerçekler - SporTadic'in Talisca'ya saha içinde ne söylediği ortaya çıktıBursaspor'a Süper Lig'den bomba transfer! Hem de bedavaya geliyor - SporBursaspor'a Süper Lig'den bomba transferPortekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu! Sahneye öyle bir yerde çıktı ki... - SporPortekiz'de gündem Kerem AktürkoğluBeşiktaş başkanını seçiyor! Kongre başladı - SporBeşiktaş başkanını seçiyor! Kongre başladıFenerbahçe'de yol ayrımı! Beklentilerin altında kalan isim veda ediyor - SporAra transferde gelmişti, sezon sonunda veda ediyor
Sonraki Haber Yükleniyor...