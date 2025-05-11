El Clasico'da gözler Arda Güler'de! Real Madrid ilk 11'i resmen açıkladı

İspanya'da şampiyonluk düğümü çözülüyor, Barcelona ve Real Madrid bugün karşı karşıya geliyor. Aralarında 4 puan fark bulunan iki ekibin mücadelesi heyecanla beklenirken, gözler milli yıldız Arda Güler'de. Real Madrid, ilk 11'de Arda Güler'in de yer aldığını açıkladı. İşte maça dair son dakika detayları...

LaLiga'nın 35'inci haftasında Real Madrid, Barcelona deplasmanına konuk oluyor. Ligin zirvesinde yer alan Katalan ekibi, Real Madrid'in 4 puan önünde bulunuyor ve El Clasico'da galip gelmesi durumunda şampiyonluk yarışında büyük avantaj elde edecek.

Real Madrid'in ise olası bir yenilgide şampiyonluk şansı zora girecek ve iki takım arasındaki puan farkı 7'ye çıkacak. Bu karşılaşmada milli yıldız Arda Güler'in forma şansı bulacağı tahmin edilirken, gözler teknik direktör Carlo Ancelotti'ye çevrildi. Son dakika açıklaması Real Madrid'den geldi...

ARDA GÜLER İLK 11'DE

LaLiga'da geçtiğimiz haftaki Celta Vigo maçında 1 gol ve 1 asistle oynayan Arda Güler, Barcelona maçında ilk 11'de sahaya çıkacak. Bu sezon genellikle oyuna sonradan dahil olan milli futbolcu, son oynanan derbide asist yapmıştı.

Karşılaşmanın ilk 11'i şöyle:

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İspanya LaLiga'nın 35'inci hafta mücadelesinde Barcelona ile Real Madrid'in karşı karşıya geleceği maç 11 Mayıs Pazar günü (bugün) oynanacak ve TSİ 17.15'te başlayacak.

Karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlacak.

İSPANYOL BASINI ÖVGÜYLE BAHSETTİ

Karşılaşmadan önce Marca'da yer alan haberde Arda Güler'in Barcelona maçına ilk 11'de başlayacağı belirtilmişti. Haberde, milli futbolcu ile ilgili şu ifadelere yer verilmişti:

"Zorluklara verdiği tepki, soyunma odasındaki ve teknik ekipteki herkesi büyüledi. Arda, şubat ayının son günlerinde Girona ile oynanan maçın ardından dibe vurdu. Madrid'in galibiyetinde tek bir dakika bile forma giymedi. Endrick, Ceballos, Camavinga ve Rüdiger ise yedek kulübesinden oyuna girerek fırsat buldular."

"ZİHNİYETİNİ BÜYÜK ÖLÇÜDE DEĞİŞTİRDİ"

Haberde, Arda'nın Barcelona karşısında ilk 11'de başlayacağı belirtilmiş ve "Değişim hızlı oldu ve Arda'nın forma giymesi, Kupa finalinde de görüldüğü gibi giderek daha önemli hale geldi. Zihniyetini büyük ölçüde değiştirdi ve takımdaki etkisi artarak herkesin saygısını kazandı. Kupa finalinde ise takımın çehresi değişti. Arda bugün ilk 11'de oynayacak ve gerçek bir ilk 11 oyuncusu gibi hissetmeye başlayacak" denilmişti.

Ayrıca milli futbolcuyla ilgili ayrıca şu ifadelere yer verilmişti:

Arda Güler soyunma odasında çok seviliyor. Onu çok iyi niyetli, futbolu çok seven bir çocuk olarak görüyorlar. Teknik heyet, kendisine zaman tanıdı ve sabırsızlığını çok iyi anlıyor.

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38 MAÇTA 5 GOL, 9 ASİST

Öte yandan El Chiringuito TV'de yer alan haberde de 20 yaşındaki genç yeteneğin ilk 11'de olacağı belirtilmişti.

TVN 2'de yer alan yazıda ise Arda Güler'in El Clasico'da anahtar oyuncu olabileceğine vurgu yapılmış ve şu ifadeler kullanılmıştı:

"Güler'in üç iyi maçı, Katalan ekibiyle oynanacak kritik karşılaşma öncesinde iyimser olmayı gerektiriyor."

Bu sezon Real Madrid formasıyla 38 maça çıkarken 5 gol ve 9 asist kaydetti.