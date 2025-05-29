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Kocaelispor'un yeni teknik direktörü belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kocaelispor&#039;un yeni teknik direktörü belli oldu!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, teknik direktör Selçuk İnan ile prensipte anlaştığını duyurdu.

Yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Kocaelispor'da teknik direktör netleşti.

Yerli ve yabancı birkaç teknik adam ile görüşen yeşil-siyahlılar, teknik direktör Selçuk İnan ile prensipte anlaşmaya vardı. İnan ile sözleşme detayları pazartesi günü görüşülecek.

Kocaelispor'un yeni teknik direktörü belli oldu! - 1. Resim

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz ile teknik direktör Selçuk İnan arasında prensip anlaşmasına varılmıştır. Teknik direktör Selçuk İnan, ileri sözleşme görüşmeleri yapmak üzere pazartesi günü şehrimize gelecektir."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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