Kocaelispor'un yeni teknik direktörü belli oldu!

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, teknik direktör Selçuk İnan ile prensipte anlaştığını duyurdu.

Yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Kocaelispor'da teknik direktör netleşti.

Yerli ve yabancı birkaç teknik adam ile görüşen yeşil-siyahlılar, teknik direktör Selçuk İnan ile prensipte anlaşmaya vardı. İnan ile sözleşme detayları pazartesi günü görüşülecek.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: