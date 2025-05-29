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Fenerbahçe'den sol kanada yıldız hamlesi: Mane listede

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;den sol kanada yıldız hamlesi: Mane listede
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Fenerbahçe, kanat transferinde rotasını Sadio Mane’ye çevirdi. Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcunun Avrupa’ya dönüş isteğini fırsata çevirmek istiyor.

Süper Lig'i şampiyon Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarında vitesi yükseltti. Başkan Ali Koç'un "Takımı hızlandıracağız" açıklamalarının ardından sarı-lacivertli ekip, özellikle kanat bölgesine üst düzey bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den sol kanada yıldız hamlesi: Mane listede - 1. Resim

SOL KANATTA KALİTE ARTIYOR

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dusan Tadic ve kiralık kontratı sona erecek Allan Saint-Maximin'e veda etmeye hazırlanan Kanarya, sol kanatta kaliteyi artıracak bir isim arıyor.

Gündemdeki en flaş aday ise Al Nassr forması giyen Sadio Mane…

Fenerbahçe'den sol kanada yıldız hamlesi: Mane listede - 2. Resim

33 yaşındaki Senegalli yıldızın, Suudi Arabistan'da geçirdiği dönemin ardından Avrupa'ya dönmek istediği öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi, Mane'nin bu düşüncesini değerlendirerek, yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirmek için harekete geçti.

Fenerbahçe'nin planı, Mane'yi ikna ederek bonservis bedeli ödemeden kadroya katmak. Al Nassr ile kontratının son yılına giren Mane'nin, tamam demesi halinde, transferin önünde bir engel bulunmayacak.

Fenerbahçe'den sol kanada yıldız hamlesi: Mane listede - 3. Resim

Senegalli yıldız kariyerinde, Salzburg, Southampton, Liverpool ve Bayern Münih gibi dev kulüplerin formasını giydi. Mane 47 maçta 18 gol, 14 asistlik performans gösterdi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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