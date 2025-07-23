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21 yaşında Barcelona'dan TFF 1. Lig'e uzanan yolculuk! Fenerbahçe'den 4'üncü defa ayrıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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21 yaşında Barcelona&#039;dan TFF 1. Lig&#039;e uzanan yolculuk! Fenerbahçe&#039;den 4&#039;üncü defa ayrıldı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kayserispor'dan Barcelona'ya, İspanya'dan İstanbul'a uzanan dikkat çeken bir kariyere sahip olan Emre Demir, Fenerbahçe'de 2,5 yıllık serüveninde 4'üncü defa kiralık gönderildi. 21 yaşındaki oyuncu, Samsunspor ve Ümraniyespor'un ardından yeniden Sakaryaspor'un başarısı için mücadele edecek. Emre Demir, 9 Kasım 2019 tarihinde 2-1 biten Gençlerbirliği-Kayserispor maçında fileleri havalandırarak, Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu (15 yıl 239 gün) unvanını kazanmıştı.

SPOR SERVİSİ -Fenerbahçe, Ocak 2023'te büyük umutlarla 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı Emre Demir'i bir kez daha kiralık gönderdi. TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu şampiyonluk durumuna bağlı olarak "zorunlu satın alma" opsiyonu ile kadrosuna kattı.

21 yaşında Barcelona'dan 2. Lig'e uzanan yolculuk! Fenerbahçe'den 4'üncü defa ayrıldı - 1. Resim
Eylül 2021'de 2 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, Ocak 2023'te Fenerbahçe'ye imza attı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emre Demir, 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak Sakaryaspor Kulübü’ne transfer olmuştur. Genç oyuncumuza yeni takımında başarılar dileriz" denildi.

"HOŞ GELDİN EMRE"

Sakaryaspor'un açıklamasında ise "Kulübümüz, Emre Demir ile yola devam etme kararı almıştır. Kendisine Yeşil-Siyah formamız altında başarılar dileriz. Yeniden Hoş Geldin EMRE" ifadeleri kullanıldı.

21 yaşında Barcelona'dan 2. Lig'e uzanan yolculuk! Fenerbahçe'den 4'üncü defa ayrıldı - 2. Resim
Emre Demir, Kayserispor forması giydiği dönemde "Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu" unvanını elde etti 

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞU HAYALİ

Temmuz 2022'de sağlık kontrolünden geçtikten sonra Barcelona'ya 5 yıllık imza atan Emre, kulüp televizyonuna ilk röportajını vermiş; "Merhaba Kules (taraftar grubunun ismi). Burada olmaktan çok mutluyum" mesajı veren genç oyuncu, "Hayallerimi süsleyen takımdayım. Umarım bir gün bu forma ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşarım" demişti.

21 yaşında Barcelona'dan TFF 1. Lig'e uzanan yolculuk! Fenerbahçe'den 4'üncü defa ayrıldı - 3. Resim

32 MAÇTA 9 GOL

Sakarya temsilcisinin geçtiğimiz sezon da Fenerbahçe’den kiraladığı genç oyuncu, lig ve play-off maçları dahil 32 karşılaşmada 9 gol atmıştı.

Güncel piyasa değeri 600 bin euro olan futbolcu, Barcelona B takımında 2 karşılaşmada forma giydi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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