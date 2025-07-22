Şampiyonlar Ligi'nde 16 yıllık hasret! Fenerbahçe'ye büyük şok: O listeye giremedi

Fenerbahçe, eski oyuncusu Robin van Persie'nin çalıştırdığı Hollanda ekibi Feyenoord ile Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda eşleşti. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, 5-6 Ağustos ve 12 Ağustos'ta oynanacak karşılaşmalar sonunda yıllar süren hasretine son vermeyi hedefliyor. Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Devler Ligi'nin lig aşamasına kalma olasılığı en yüksek takımlar arasında temsilcimize yer verilmemesi dikkat çekti.

SPOR SERVİSİ - Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2008-2009 sezonunda mücadele eden Fenerbahçe, geçtiğimiz yıl Fransa'nın Lille takımına 3'üncü Eleme Turu'nda elenmiş, Kupa 1'de yer alma hasreti 16 sezona çıkmıştı. Fenerbahçe, yıllardır süren büyük özlemine son vermek amacıyla Hollanda'nın Feyenoord takımıyla kozlarını paylaşacak.

PLAY-OFF'TA MUHTEMEL RAKİPLER DE BELLİ OLDU

Bir dönem sarı-lacivertli takımın da formasını giyen Robin van Persie'nin teknik direkörlüğünü yaptığı Feyenoord ile temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda ilk maçı 5-6 Ağustos, rövanşı ise 12 Ağustos'ta oynanacak. Fenerbahçe, bu turu geçmesi halinde Benfica-Nice ya da Club Brugge /Salzburg-Brann maçlarının galibiyle lig etabına kalmak için play-off mücadelesi verecek.

FENERBAHÇE LİSTEDE YOK, FEYENOORD 9'UNCU SIRADA

Futbol istatistikleri platformu Football Meets Data, 3'üncü eleme turu ve play-off eşleşmeleri sonrası Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına kalma olasılığı en yüksek 10 takım için liste yaptı. Fenerbahçe'ye, söz konusu 10 takım arasında yer verilmedi.

Sarı-lacivertlilerin rakibi Feyenoord, Football Meets Data'nın Devler Ligi tahmininde yüzde 31 oran ile gruplara kalma ihtimali en yüksek 9'uncu takım oldu.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

Devler Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında kupanın grup aşamasında yer almıştı. Sarı-lacivertliler; 2002-2003, 2006-2007, 2010-2011, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2018-2019 ve 2022-2023 sezonlarının ardından 2024-2025 sezonunda da elemeleri geçememişti.

EN BÜYÜK BAŞARISI ÇEYREK FİNAL

Fenerbahçe, daha önce 6 kez katıldığı Şampiyonlar Ligi organizasyonunda çıktığı 40 maçta 11 galibiyet elde etti. Avrupa'nın bir numaralı kupasına katıldığı sezonlarda sahadan 6 kez beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, 23 maçta yenilgiden kurtulamadı.

Fenerbahçe, Kupa 1'de en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak elde etti. Brezilyalı Arthur Zico yönetiminde çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, aynı zamanda Avrupa kupaları tarihinde en başarılı sezonlarından birisini yaşadı. Sarı-lacivertliler, İngiltere'nin Chelsea takımına elenerek yarı finalin kapısından döndü.