Şampiyonlar Ligi heyecanı! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı. Avrupa macerasına 3'üncü eleme turundan dahil olacak ve lig aşamasına kalabilmek için 2 eleme oynayacak sarı-lacivertli takımın rakibi belirlendi. Fenerbahçe, play-off için eski oyuncusunun çalıştırdığı Hollanda ekibiyle karşılaşacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nin3'üncü Eleme Turukura çekimi, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan merkezinde yapıldı.Kurada Fenerbahçe'nin rakibi de belli oldu.

RAKİP VAN PERSIE'Lİ FEYENOORD

Sarı-lacivertliler, Hollanda'nın Feyenoord takımıyla rakip oldu. İlk maç 5-6 Ağustos, rövanş ise 12 Ağustos'ta oynanacak. Feyenoord'un teknik direktürlüğünü, bir dönem sarı-lacivertli takımın da formasını giyen Robin van Persie yapıyor.

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TURU GEÇERSE PLAY-OFF'A YÜKSELECEK

Teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Fenerbahçe, rakibini geçmesi halinde play-off turuna yükselecek. Kötü bir sonuç durumunda ise sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.

PLAY-OFF TURU'NDA MUHTEMEL RAK İ PLER

Fenerbahçe'nin, Feyenoord'u geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakipleri de ortaya çıktı. Fenerbahçe; Benfica-Nice veya Clubbe Brugge-Salzburg/Brann eşleşmesinin tur atlayan takımıyla karşılaşacak.